Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional

El escrito de las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír sobre el que se basará el juicio contra Begoña Gómez ante un jurado popular menciona en más de una decena de ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como clave del presunto tráfico de influencias que se atribuye a su esposa en relación con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

De hecho, el hecho primero que incluyen en su escrito definitivo de cara al juicio -- rebajaron de 24 a 13 los años de prisión para Gómez al eliminar la Audiencia Provincial de Madrid los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios-- se refiere a la llegada al poder de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, "tras promover la moción de censura".

En este punto añaden las acusaciones --también en representación de Vox, Iuistitia Europa y Manos Limpias, entre otros-- que "desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del gobierno, aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas".

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes - Europa Press

Las acusaciones inciden que Gómez era "consciente en todo momento de todo ello y, por tanto, de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales". La siguiente mención a Pedro Sánchez se refiere a la orden dada por el vicesecretario general de Presidencia del Gobierno, Alfredo González, para nombrar en calidad de personal eventual a Cristina Álvarez -- igualmente imputada--, como directora de Programas del Gabinete de la Presidencia, con efectividad del día 16 de julio de 2018, "apenas mes y medio después de que Pedro Sánchez accediera a la Presidencia del Gobierno".

Posición institucional

Más tarde, las acusaciones vuelven a referirse a la posición institucional que ocupaba Gómez para aludir a que la contratación de su asistente se produjo bajo la denominación administrativa de directora de Programas, con funciones relacionadas con su atención específica como esposa del presidente en el Palacio de la Moncloa.

Según esta parte, el régimen estatutario de Álvarez es el propio de personal eventual. Es decir que solo debe realizar funciones "expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial". Por esta razón consideran que su "fuerza de trabajo" quedaba "legalmente afecta, de modo exclusivo, a la función pública de confianza y asesoramiento para la que fue nombrada, integrando un recurso de contenido económico perteneciente a la Administración General del Estado".

Reuniones con Barrabés

Por otra parte, las acusaciones inciden en que el empresario Juan Carlos Barrabés, quien piden que vaya como testigo --fue sacado del juicio con jurado y seguirá siendo investigado por el procedimiento ordinario-- declaró en su día haberse reunido "una vez o dos" con el presidente Sánchez. Una de ellas durante una ronda sobre innovación empresarial, y que "en alguna reunión con Begoña Gómez estuvieron presentes Manuel de la Rocha (director de la Oficina Económica del Presidente) y otra persona del Gobierno".

Begoña Gómez, Carlos Barrabés y Pedro Sánchez / Nacho García del Álamo

Por todo ello, se hizo constar en documentos públicos que se valoraba una adenda con Barrabés, se propuso su participación en la mesa inicial del Comité Asesor Empresarial y se informó de que, en colaboración con Barrabés y Microsoft, se había realizado el denominado "Canvas de Transformación Social Competitiva, alojado en el Campus Virtual" de la Universidad Complutense. "En cualquier caso, Barrabés declinó por ser una participación sin remuneración o beneficio para él o sus empresas", añade el escrito.

Encuentro con el rector

Las acusaciones también incluyen en su escrito de acusación que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que es "la máxima responsabilidad académica y de gobierno de una universidad pública", se desplazó al Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, y allí se reunió a solas con Gómez. Tras el encuentro, Goyache contactó con Juan Carlos Doadrio -el vicerrector con funciones de relaciones externas de la universidad -- para decirle que "había que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del Presidente", según la declaración del segundo ante el juez.

En cualquier caso, destacan las acusaciones que ni el señor Goyache ni la mujer de Sánchez comunicaron al señor Doadrio ni a otras autoridades o funcionarios universitarios la celebración de la reunión en La Moncloa, que estos conocieron a través de la prensa tras la declaración judicial del rector.

Abundan por ello en que el acceso directo al rector, su citación del mismo en La Moncloa, la reunión allí celebrada y la exposición del proyecto fueron promovidos y aprovechados por Begoña Gómez "de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, institucional o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión y de su relación matrimonial con el Presidente del Gobierno". Todo ello, a juicio de las acusaciones, "afectó a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas que intervinieron en la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva" que codirigió.

Finalmente, incluyen que para la constitución y mantenimiento de la Cátedra, "y muy especialmente, para desarrollo del programa informático que se pretendía, así como para dar contenido docente y para diseñar las especificaciones del programa", era necesario captar fondos económicos y aportaciones en especie, tanto técnicas como de otro tipo.

En este punto vuelven a apuntar la relación entre Pedro Sánchez y su esposa y "apariencia institucional de la labor de Cristina Álvarez a la hora de recabar de diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas "prevaliéndose siempre, de forma sutil pero eficaz, de su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno y del paraguas institucional de la Cátedra aportaciones tanto económicas como de servicios y trabajos para el favorecimiento personal suyo y de la sociedad que constituyó, Transforma TSC, S.L., con un coste cero para ella, consiguiendo así servicios y relaciones comerciales que de otro modo le hubiera sido imposible o muy costoso obtener".

Fuente: El Periódico