Vox eleva el discurso de odio en Aragón: vicepresidente de Aragón quiere "prioridad nacional" en las ayudas para partos y adopciones múltiples

La coalición entre el PP y Vox en el Gobierno de Aragón ha elevado este martes su discurso de odio en la comundad. Después de que el vicepresidente Alejandro Nolasco anunciara que quiere discriminar a los menores no acompañados que tutelan los Servicios Sociales en función de su origen, ha avanzado que también quiere "prioridad nacional" en las ayudas para partos y adopciones.

Así, el Boletín Oficial de Aragón ha publicado la orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que según el también consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia introduce "el requisito de la residencia legal para ser beneficiario de la subvención”. Esto se traduce en que los beneficiarios deberán residir en cualquier municipio de Aragón como mínimo desde cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Nolasco es consciente de que con esta fórmula el concepto discriminatorio de prioridad nacional "llega a las ayudas en materia de partos o adopciones múltiples". El vicepresidente afirma que de esta forma se atenderá "primero a los de casa", quienes según su opinión "llevan más tiempo cotizando y trabajando para mantener el sistema público”, dado que “los recursos son finitos”. Asimismo, la orden recoge como requisitos estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no tener deudas pendientes de pago con la comunidad autónoma.

La orden publicada este martes establece dos líneas de ayudas dirigidas a partos o adopciones múltiples o dobles. Unas ayudas destinadas a partos o adopciones múltiples o dobles con discapacidad. En este caso, habrá una cuantía máxima por cada menor hasta que cumpla los 13 años de edad, y se aplicarán porcentajes correctores en función de los criterios de renta definidos en cada convocatoria.

Se incluirá también una ayuda de pago único, correspondiente al año de nacimiento de dos hijos procedentes del mismo parto, o al año en que adquiera firmeza la resolución judicial de adopción o se dicte la resolución de acogimiento familiar permanente o de guarda con fines de adopción. Se dotará a esta ayuda de un importe fijo por familia, destinada a cubrir los gastos extraordinarios derivados de dichas situaciones.

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En cuanto a las ayudas que se concedan, no será necesaria otra justificación que la de acreditar hallarse en la situación que motiva la concesión. Todo ello, sin perjuicio de los controles que pudiera establecerse para verificar su existencia.

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