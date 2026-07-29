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Reunión

El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez se reúnen en Palma con los incendios como telón de fondo

El Rey recibe al presidente del Gobierno en Palma en su habitual encuentro de verano, con los incendios como uno de los asuntos previsibles sobre la mesa

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

El rey despacha con Sánchez en Palma en un inicio de vacaciones marcado por los incendios

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EFE

Madrid

El rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles en Palma un despacho de trabajo como es habitual cada verano, un encuentro en el que es previsible que traten los incendios que han asolado varias provincias en los últimos días.

Felipe VI, recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, recibirá a Sánchez en el Palacio de la Almudaina, en lo que está previsto que sea el último acto de la agenda oficial del presidente del Gobierno antes del inicio de sus vacaciones.

El despacho tendrá lugar también tras el tradicional balance del curso político realizado este lunes por Sánchez y en el que se ha referido, además de a los incendios y a la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático, a su gestión durante tres años de legislatura, a la que aseguró que aún le queda un año.

El rey comenzó el pasado día 24 su actividad oficial en Mallorca con las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina a las autoridades locales, como la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Entre estas audiencias y el despacho de este miércoles con Sánchez en Palma, Felipe VI acudió con la reina Letizia a visitar el pasado domingo a los desplazados por el incendio de la sierra oeste de Madrid alojados en el polideportivo La Chopera de Villamanta (Madrid) y posteriormente viajó a Lima para la ceremonia de investidura de Fujimori.

Tras este despacho en Palma será previsiblemente cuando Pedro Sánchez inicie sus vacaciones que, al menos en gran parte, se prevé que disfrute en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, un paréntesis veraniego que finalizará con la primera reunión del Consejo de Ministros el martes 25 de agosto.

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Entre los actos oficiales de los reyes durante su estancia estival en Palma, también está previsto que la reina Letizia clausure el próximo domingo el Atlàntida Mallorca Film Fest, que este año celebra su decimosexta edición.

Fuente: El Periódico

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