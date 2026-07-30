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Crisis migratoria

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

El ministro de Exteriores italiano vincula la llegada masiva de migrantes con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. / Juanma Serrano - Europa Press

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EP

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje de 'X', el jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida, al tiempo que ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.

Ante estas palabras, Albares ha respondido en la misma red social calificando el mensaje de Tajani como "impropio para un ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

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"Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia", ha añadido el titular de Exteriores español.

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