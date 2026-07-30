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Crisis migratoria

Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla por intentos de entrada ilegales

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner / Giner / EFE

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EFE

Madrid

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuentes policiales han indicado a EFE que las Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla.

Tal y como ha podido observar EFE, el trasiego de patrullas policiales es constante, al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también está siendo supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros.

Al menos dos ambulancias se han trasladado hasta la frontera y permanecen en la zona de seguridad en estos momentos.

Decenas de personas permanecen con expectación en las inmediaciones del paso fronterizo, donde comparten vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.

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Hasta la zona también se ha desplazado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

Fuente: El Periódico

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