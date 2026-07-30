Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bar Citröen SevillaOla de calor AndalucíaEl Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCHuelga Renfe sevillaJulio Díaz en el Sevilla FCQuieren bandera Andalucía en WhatsappOperación salida en la AP-4Incendio Puebla de los InfantesRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta

La marea humana de migrantes, que supera los cinco kilómetros de longitud, ha desbordado a la policía marroquí en la localidad de Castillejos

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta.

Varias personas cruzan la frontera de Ceuta. / Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.

Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.

Noticias relacionadas y más

"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
  2. Piden a WhatsApp y Apple el emoji de la bandera de Andalucía: 'Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta
  3. Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
  4. Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
  5. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  6. No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
  7. Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
  8. La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas intentando entrar a nado a Ceuta

Directo | Ascienden a 14 las personas muertas intentando entrar a nado a Ceuta

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

La Fiesta del Trono de Marruecos, en imágenes

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Albares convoca al embajador de Italia tras proponer cerrar el espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Declarado un incendio forestal en La Puebla de los Infantes (Sevilla), junto al pantano José Torán

Declarado un incendio forestal en La Puebla de los Infantes (Sevilla), junto al pantano José Torán

VÍDEO | Imágenes del incendio forestal en la Puebla de los Infantes (Sevilla)

VÍDEO | Imágenes del incendio forestal en la Puebla de los Infantes (Sevilla)

Sevilla y Málaga nutren el dispositivo de 200 policías desplegado en Ceuta en plena crisis en la frontera con Marruecos

Sevilla y Málaga nutren el dispositivo de 200 policías desplegado en Ceuta en plena crisis en la frontera con Marruecos
Tracking Pixel Contents