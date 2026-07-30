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Crisis migratoria

Al menos 14 personas mueren intentando entrar a nado a Ceuta

Centenares de personas han seguido entrando esta tarde en Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, tanto a pie como a nado

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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EP

Ceuta

Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de 14 personas en las últimas 24 horas. Ya son 44 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.

A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a 13 personas fallecidas en el agua. En la mañana fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida. Y en la tarde del miércoles se localizaron otros dos.

Si se mantiene el ritmo, pronto se alcanzará la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.

En paralelo, centenares de personas han seguido entrando esta tarde en Ceuta bordeando el espigón del Tarajal, tanto a pie como a nado. A la espera de conocer cifras oficiales, fuentes policiales advierten de que pueden haberse superado las 10.000 entradas irregulares.

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La crisis migratoria que atraviesa Ceuta comienza a parecerse a la emergencia sucedida en mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad en solo dos días.

Fuente: El Periódico

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