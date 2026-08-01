Primer capítulo
Historias de las Cortes (I): El plan del Congreso para "volar" un territorio español antes de que Marruecos pusiera su bandera
Cada sábado de agosto rebuscamos en los archivos de las Cortes Generales para recuperar curiosidades y detalles
"Uno de los más penosos deberes que impone la gobernación de un Estado es sin duda el que obliga a proponer a veces medidas que, lejos de halagar, lastiman, siquiera sea en lo más mínimo, el sentimiento nacional". Con esta disculpa preventiva, el entonces ministro de la Guerra, Fernando Fernández de Córdoba, presentó en 1872 un proyecto de ley para "volar" por los aires el peñón de Vélez de la Gomera, un enclave español en la costa africana, entre Ceuta y Melilla, que hoy permite a España presumir de tener la frontera más corta del mundo. Pero la historia estuvo a punto de ser muy distinta: la norma fue aprobada por el Congreso y el Senado y si hoy aquel promontorio sigue en pie se debe a la llegada de la I República.
Un domingo a finales de septiembre, la Gaceta de Madrid -el BOE de la época- publicó el "proyecto de ley para el abandono del Peñón de Vélez de la Gomera". El texto, impulsado por el Ministerio de la Guerra y refrendado por Amadeo I, solicitaba sin rodeos autorización para abandonar "una parte del territorio español": su "ruina sería inevitable" y, además, tenía poca utilidad y resultaba caro de mantener. Eso sí, el Gobierno, como el perro del hortelano, no quería "herir" la sensibilidad nacional y permitir que ondease "otra bandera donde por tantos siglos quedó afirmado con generosa sangre española el glorioso pabellón español". La de Marruecos, claramente, que estaba a escasos cientos de metros del peñón.
La solución, por tanto, era clara: volarlo por los aires. El cuarto artículo de aquel proyecto de ley establecía que el cuerpo de ingenieros del ejército "practicaría los hornillos necesarios para hacer volar la roca, en términos de que no pueda volver a sustentar ningún otro establecimiento". Y, sin más, el texto llegó a las Cortes.
Náufragos, guerras y banderas
Los tiempos parlamentarios de entonces poco tenían que ver con los actuales. Menos de un mes después, el pleno del Senado ya debatía la norma y la decisión parecía tomada: había acuerdo sobre la necesidad de hacer desaparecer el peñón. Solo un par de senadores trataron de oponerse. "¿Por ventura no podría suceder alguna vez que un náufrago se encuentre cerca de ese peñón y con destruirlo se quite el asilo a todos los que sean víctimas de esta clase de desgracias?", preguntó Ramón de Cala, evocando a un Tom Hanks decimonónico.
Trató también de frenar la medida el senador Manuel María José de Galdo para quien resultaba incomprensible que, en una nación como España, bastaran como motivo para abandonar el peñón "unos cuantos maravedís de más o de menos". Ni uno ni otro lograron su propósito. El también senador José Muñoz Maldonado les respondió que los náufragos harían mejor en morir ahogados en el mar que en tratar de "escalarlo", y añadió que el peñón se estaba destruyendo "él solo". A continuación recordó -retenga este dato- que, entre 1801 y 1872, la roca había sufrido 179 terremotos.
Así, el texto se aprobó y se mandó al Congreso -la tramitación, entonces, era distinta- donde a mediados de diciembre se pusieron a trabajar. Se pusieron más argumentos sobre la mesa: si el abandono sería visto por Marruecos como un gesto de la "impotencia" de España o si en un futuro sería útil ante una posible guerra con el país vecino. Pero fue el diputado catalán Ramón Nouvilas quien presentó la enmienda que cambió todo. Apoyaba la voladura del peñón, sí, pero solo después de que en un "nuevo reconocimiento parcial, hecho detenidamente, aparezca inminente y próxima la destrucción de la roca". Y el ministro de la Guerra lo aceptó. "Los deseos del señor Nouvilas están satisfechos", dijo.
Sin embargo, la modificación del texto aprobado por el Senado obligaba a reunir una comisión mixta de ambas Cámaras para comprobar que existía un consenso total. Pero el calendario no acompañó. Apenas mes y medio después, en febrero de 1873, Amadeo I renunció al trono español y las Cortes proclamaron la I República. Los asuntos pendientes acabaron guardados en un cajón. El peñón de Vélez de la Gomera estaba a salvo.
La frontera más corta
Casi seis décadas después volvieron a cobrar sentido las palabras de Muñoz Maldonado sobre aquellos 179 terremotos. Para entonces, el peñón habría acumulado decenas de temblores, pero el de 1930 resultó decisivo: convirtió aquella roca escasamente habitada en una curiosidad geográfica. El seísmo elevó parte del fondo marino y creó una lengua de tierra que unía aquella plaza, décadas atrás condenada a la explosión, con tierra firme. Hoy, una cuerda azul tendida sobre los 85 metros de arena que separan ambos extremos dibuja la frontera más corta del mundo. Un récord que las Cortes estaban dispuestas a volar por los aires.
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Fuente: El Periódico
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