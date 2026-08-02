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Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

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Ayuso asegura que Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla "a medio y largo plazo"

Javier Vendrell Camacho

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y ha advertido de que lo ocurrido constituye "una prueba de Marruecos para la siguiente", al tiempo que ha criticado el "caos continuo" que, a su juicio, vive España. Más información

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