La derecha exonera a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta

La crisis de soberanía desatada en los últimos días en Ceuta, con muchos paralelismos con la que se produjo hace justo cinco años en la ciudad autónoma, ha reflejado un giro discursivo en la derecha y la extrema derecha con respecto a Marruecos, al que tanto el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como el de Vox, Santiago Abascal, exoneran de responsabilidad por lo ocurrido. Al contrario, para ambos el principal y prácticamente único culpable es Pedro Sánchez, fundamentalmente por su plan de regularización migratoria, aprobado este mismo año mediante un decreto.

Aunque también, como ha señalado reiteradamente el líder de la oposición desde el pasado jueves, por una falta de previsión ante lo que podía suceder, sobre todo después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que impide las llamadas devoluciones en caliente si quien entra en España, como es el caso de las decenas de miles de personas que han llegado a Ceuta a través de El Tarajal, no lo hace superando una barrera física, sino a nado por el mar. Mucho más agresivo, como es habitual, se ha manifestado Abascal, tildando de nuevo a Sánchez de "traidor" o de "mafioso" y alertando una vez más de que el jefe del Ejecutivo tendría la pretensión de "robar" las próximas elecciones generales, que de no adelantarse se celebrarán el año que viene.

La línea discursiva seguida ahora tanto por PP como por Vox evita, curiosamente, una de las críticas a Sánchez en las que más a fondo se han empleado en los últimos cuatro años las dos principales fuerzas de la oposición, y que no es otra que la de su giro copernicano e incluso histórico en la posición española sobre el Sahara Occidental, admitiendo por primera vez la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española. Un cambio de posición que se produjo precisamente tras el aciago verano ceutí de 2021, cuando la avalancha migratoria que se produjo entonces se atribuyó al recibimiento en España, para un tratamiento hospitalario, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

No en vano 2021 fue el año del relevo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que salió Arancha González Laya para ser sustituida por José Manuel Albares, el actual titular de la cartera. Luego llegó, además, la noticia de que el teléfono del presidente y el de varios ministros habían sido infectados con el programa de escucha Pegasus, lo que en los últimos años ha provocado multitud de insinuaciones en la derecha, sobre todo en Vox, sobre la posible relación de ese hecho con el cambio de posición con respecto a Rabat.

Lo que dijo Casado en 2021

La hemeroteca de hace un lustro pone de manifiesto hasta qué punto algo se ha movido en el discurso de los dirigentes de la derecha. El entonces presidente del PP, Pablo Casado, sin ahorrar un ápice de críticas a Sánchez y de reclamaciones parecidas a las que ahora le hace Feijóo, sí quiso dejar clara una cosa: "La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos". Un aserto que ahora no se encuentra ni con lupa entre los dirigentes de la derecha.

Precisamente entre los críticos de Vox, que tanto han dado que hablar en el último curso político pero cuya influencia en el partido está lejos de ser decisiva para afectar a la cúpula del mismo, sí que surge ese discurso señalando al régimen de Mohamed VI, pero incluso más allá, a Estados Unidos e Israel.

El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ahora diputado del Grupo Mixto, habló enseguida ante la crisis de "invasión", un término idéntico al de Abascal, pero a diferencia de este reclamó "mano firme contra Marruecos, enemigo declarado de España". Además, el pasado viernes se encaró en las redes sociales con el embajador de Israel en Naciones Unidas, Danny Danton, quien, aunque ya desautorizado por su propio país, se refirió a Ceuta como un "enclave colonial en África". Tras calificarle de "ignorante", añadió: "Sin duda, tu postura deja muy claro quién está realmente detrás de esta invasión". Poco después, lanzó otra insinuación, en esta ocasión dirigida a Washington, al compartir el ataque a España de Donald Trump el pasado 3 de julio, cuando a cuenta de las desavenencias sobre la aportación a la OTAN, el presidente norteamericano afirmó: "Pronto aprenderán", citando la pérdida de Cuba y Filipinas en el siglo XIX. "Las casualidades no existen", concluyó la antigua mano derecha de Abascal.

En la misma línea, otro destacado miembro de los críticos de Vox, el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aludió así a Abascal, haciendo mención irónica a su condición de presidente del grupo Patriotas, en el que coincide con el ex primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y con la líder de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen: "Tras una nueva escalada en la guerra híbrida de Marruecos contra España, ¿dónde está el presidente de los 'patriotas' españoles?".

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Las posturas de ambos, paradójicamente o no, coinciden con la de muchos de los representantes de los partidos de la izquierda socios de Sánchez, que estos días no han dudado en señalar a la Casa Blanca y al Gobierno de Israel como las manos que habrían mecido la cuna de la avalancha migratoria sufrida por Ceuta.

Fuente: El Periódico