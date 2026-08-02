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Crisis migratoria

El PP exige al Gobierno que "no quede ni uno de los inmigrantes" que entraron en Ceuta, tampoco los menores

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos"

Miguel Tellado, secretario general del PP

Miguel Tellado, secretario general del PP

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EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este domingo que el Gobierno debería desplegar "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado de forma ilegal" en los últimos días.

Tellado ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en esRadio al ser preguntado por la indicación del Gobierno de que las comunidades autónomas deben acoger a los menores que Ceuta, y en menor medida Melilla, no pueden acoger ya por tener sus dispositivos asistenciales saturados.

"Me parece un disparate que el Gobierno que ha provocado el problema que estamos sufriendo hoy en Ceuta pretenda que arreglen las consecuencias de ese problema las comunidades autónomas", ha señalado Tellado, que ha argumentado que lo sucedido en las dos ciudades autónomas no es una crisis migratoria sino una "crisis de política exterior, una crisis de seguridad".

Por eso entiende que "le corresponde al Gobierno de la Nación poner los medios para que los que han entrado ilegalmente en España sean devueltos de forma inmediata a Marruecos; y todos", ha insistido.

Con Vox "sin rubor"

Por otra parte, preguntado si su partido pactará con Vox la formación de un futuro Ejecutivo nacional, el secretario general del PP ha afirmado que llegarán a acuerdos con los partidos "cercanos" en caso de no logar la mayoría absoluta a la que aspiran.

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En este sentido ha añadido que Vox es un partido con el que el PP comparte el espacio ideológico del centro derecha, con el que mantienen acuerdos de Gobierno autonómicos de los que se sienten "satisfechos" y que "están funcionando" y con el que llegado el caso pactarían también en el ámbito estatal "sin ningún rubor".

Fuente: El Periódico

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