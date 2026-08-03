Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido hoy a la Unión Europea "ayuda" y "solidaridad" tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta en prácticamente 24 horas. En una entrevista en La Hora de La 1, Albares ha vuelto a eximir a Marruecos de cualquier responsabilidad por haber permitido la entrada ilegal de personas en España a través del mar. Al contrario, ha destacado su "total colaboración" y "desde el primer momento" para facilitar el retorno inmediato de miles de migrantes.

"Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo", ha resaltado, "para que retornaran inmediatamente". "Marruecos ha colaborado con una rapidez inédita; no existen precedentes de un retorno tan rápido", ha asegurado. El ministro se ha esforzado en destacar durante toda la entrevista que "la inmensa mayoría de esas personas han vuelto ya a Marruecos".

El titular de Exteriores ha apuntado a que esta "inédita situación" se ha producido especialmente tras "una actividad inusual en las redes sociales, alterando y utilizando la sentencia del Tribunal Supremo". Los que pusieron en marcha estas acciones contaron con la ayuda también inmediata de la que ha llamado "la internacional reaccionaria", que empezó a extender "bulos y mentiras de forma sincronizada" en internet, según ha dicho, en cuanto comenzó la crisis.

Varios inmigrantes sentados en Ceuta custodiados por militares españoles. / HENRY NICHOLLS / AFP

El ministro se ha mostrado especialmente molesto y dolido con varios países europeos, de los que ha citado expresamente a Italia. Según ha manifestado, Italia "no ha estado a la altura" en la respuesta a la crisis española y ha exigido y pedido "unidad en torno a Ceuta y Melilla" a todos los estados de la UE porque "Ceuta y Melilla son ciudades europeas y son también la frontera sur de Europa".

Albares ha destacado que España es "el país europeo del Mediterráneo con el menor número de entradas de inmigrantes irregulares" e Italia es, por el contrario, "el que más entradas ilegales registra". De hecho, ha resaltado que "Italia no es capaz de solucionar estas situaciones como lo ha hecho España; ya le gustaría poder hacerlo". Y ha citado la isla de Lampedusa, que registra decenas de miles de entradas de forma continua. Además, ha destacado que España siempre ha estado apoyando en la respuesta a los países europeos cuando han tenido ese problema. Y ha pedido lo mismo a sus socios europeos.

Cumbre de Interior en Bruselas

Mañana tendrá lugar en Bruselas una reunión de ministros del Interior de la Unión Europea solicitada por España. En la misma, según ha explicado Albares, España va a "exigir solidaridad" porque la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos es "la más desigual del mundo, porque es la frontera entre la Unión Europea y África".

De hecho, ha continuado, Ceuta y Melilla "nunca han sido una amenaza para el espacio Schengen". Y sí lo han sido, ha remachado, "Lampedusa o la frontera con Bielorrusia". En esos casos, "España siempre fue solidaria y eso es lo que ahora exigimos a los demás".

José Manuel Albares ha detallado que se están haciendo ya tres cosas para terminar de atajar el problema: reforzar el dispositivo de contención en el espigón que separa ambas aguas, adaptando la nueva barrera a la sentencia del Tribunal Supremo, monitorizar y seguir las redes sociales para "saber quién ha estado detrás de todo esto" y por último hay que "mantener y reforzar los canales diplomáticos abiertos con Marruecos que nos han permitido con rapidez que Ceuta haya retornado a la normalidad".

Por último, el ministro ha lamentado que tanto el PP como Vox han hecho públicas "declaraciones irresponsables" y ha exigido a ambos partidos "unidad en torno a Ceuta y Melilla, que son tan españolas como Valladolid o Santiago de Compostela".

Fuente: El Periódico