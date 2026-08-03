Crisis migratoria
Robles exige a Marruecos investigar la entrada masiva en Ceuta y defiende a los servicios secretos españoles
La ministra de Defensa enfatiza: "Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca"
Agencias
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado a Marruecos que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior.
En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base área de Zaragoza, Robles ha dejado claro que no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria y ha ensalzado el trabajo del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) y de los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros, informa Europa Press.
Ceuta y Melilla no se tocan
Dicho esto, la ministra ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", enfatizando que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.
Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.
Por tanto, ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.
Fuente: El Periódico
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