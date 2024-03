Poner la lavadora a 60 grados: el giro de rosca que muchos desconocen y deja la ropa como recién comprada

La

lavadora

es uno de esos electrodomésticos de los que nunca podríamos prescindir. No todo el mundo lo sabe, pero a menudo la colada no sale como nos gustaría porque la lavadora no está lo suficientemente limpia. Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia. No todo el mundo lo sabe, pero limpiarla es muy sencillo. Basta con seguir algunos consejos prácticos para que siempre funcione a la perfección. Limpiarla bien y a fondo no sólo garantiza que funcione bien, sino que también ayuda a que dure años. Veamos cómo hacerlo.

Entonces pueden acumularse moho y cal en la

lavadora

, lo que puede perjudicar considerablemente el funcionamiento de este electrodoméstico indispensable. Afortunadamente, no necesita detergentes caros y potentes para solucionar el problema, sino un ingrediente sencillo que tiene en su cocina. Se trata del vinagre de vino blanco.

Este aliño, que utilizamos a menudo en las ensaladas, es un excelente aliado tanto contra la cal como contra el moho. Para ello, vierte un poco de vinagre en un pulverizador y rocía un poco el cesto y la junta. Déjalo durante una hora y luego acláralo con un paño empapado en agua tibia. El vinagre desinfecta y, por tanto, elimina el moho y también disuelve la cal.

No te preocupes por el olor del vinagre ya que desaparecerá inmediatamente, sólo tardará unos minutos. A continuación, desmonta la bandeja y límpiala a fondo con vinagre para eliminar los restos de detergente y suciedad. Por último, vierte un par de vasos de vinagre en el tambor y un vaso en la bandeja del detergente. Pon la

lavadora

en marcha y deja que haga un lavado en vacío a 60°C para eliminar la suciedad y la cal incluso dentro de las tuberías. Acuérdate también de vaciar y limpiar el filtro una vez cada quince días.

Así que, al menos una vez al mes recuerda realizar estas operaciones tan sencillas. Verás que tu

lavadora

hará siempre la colada de forma impecable.

¿Qué utilizar para limpiar el cajón?

Si no quieres utilizar detergentes, puedes recurrir a un remedio natural como el ácido cítrico. Este último también es muy útil en otros casos, concretamente para lavar la

lavadora

al vacío. Es un paso que tienes que realizar todos los meses si quieres asegurarte de que tiene una larga vida y además funciona eficazmente.

En ambos casos, evite el bicarbonato de sodio, que no higieniza. Tampoco se recomienda el vinagre, que a la larga podría dañar las piezas metálicas de la lavadora. En definitiva, no todos los remedios de la abuela sirven para el mantenimiento de la lavadora.

Estos pequeños trucos te ayudarán a ahorrar en la factura de la luz en los complicados tiempos que vivimos.