Julián Contreras reaparece en Córdoba tras una dolorosa decisión

Tras varios meses residiendo en un pequeño pueblo de Cuenca después de tomar la dolorosa decisión de dejar Madrid por la dificultad de encontrar un hogar para comenzar de cero -teniendo en cuenta que sus ingresos se limitan a las aportaciones de los suscriptores de su canal de Youtube y que la polémica le persigue tras ser desahuciado en marzo de 2023 por impago del alquiler- Julián Contreras Jr. hacía las maletas de nuevo para comenzar una nueva vida.

El 24 de abril se confirmaba la noticia. El hijo de Carmen Ordóñez y su padre, Julián Contreras -que sufre una enfermedad degenerativa en la visión- ponían rumbo a Córdoba, donde residen en una urbanización a las afueras de la ciudad que cuenta con todo tipo de comodidades, como piscina y gimnasio, y cuyo precio ronda los 600 euros al mes.

Integrado y adaptándose poco a poco a su nueva realidad, Julián ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y nos ha contado qué tal se encuentra tras activar las alarmas sobre su salud al confesar que sufría fuertes dolores de espalda y llevaba varios días sin poder dormir: "Pues... ¿cómo me ves? Yo por dentro no sé, pero vamos, muy bien, muy bien. Estoy muy bien". "Fue por las almohadas. Es que hasta que uno acierta con las almohadas... A las almohadas las carga el diablo a veces" ha apuntado con una sonrisa, asegurando que "por suerte estoy fenomenal".

"En Córdoba estoy muy bien, acostumbrándome al clima, a la gente, a la temperatura... Creo que resisto mejor el calor que el frío y la verdad que muy bien, estamos todos muy contentos" ha añadido. "Lo importante es estar bien y lo estoy. Así que ahí seguimos con el canal, con los proyectos y con toda la ilusión. El canal va muy bien, poco a poco, creando una buena comunidad que es lo importante y estoy contento" confiesa.

Respecto a su padre, Julián desvela que "por suerte está perfectamente bien, fenomenal", confirmando que continúa completamente volcado en sus cuidados: "Hombre claro, estoy pendiente de él constante. Qué voy a hacer, es mi padre y tengo suerte de poder estar pendiente de él".

Una ilusionante nueva etapa en la que, como ha dejado claro, estar más cerca de Sevilla no implica un cambio en su nula relación con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera y por el momento no se plantea un posible acercamiento. "No sé qué tendría que ver, si nos ponemos así también estoy cerca de Málaga y tampoco creo que vaya a ir a veranear allí o sea qué... la proximidad geográfica no creo que signifique nada. De momento nada pero bueno" reconoce.