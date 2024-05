Descubre el nuevo himno del Málaga CF de 'El Kanka' y de María Peláe

A las 0.00 horas de este viernes 17 de mayo ha visto la luz "Una cosa inexplicable", el himno del 120 aniversario del fútbol en la ciudad de Málaga, obra de 'El Kanka' y María Peláe. La canción forma parte de una serie de actos que ha impulsado el club boquerón en honor a la mencionada efeméride.

El cantautor malagueño explica que no ha sido sencillo: "Debo decir que no ha sido tarea fácil, pues tenía la presión de estar a la altura y no todos los días se enfrenta uno a un reto como este, pero ha sido un proceso de conexión con mis raíces y mi hogar muy hermoso, y lo he hecho como siempre poniendo el corazón encima de la mesa. No quería (ni ellos buscaban) un himno al uso, que cayera en los tópicos, así que he intentado hacer una canción, una lo más buena posible. Una canción motivante, poética, cantable, bonita incluso. El eslogan del 120 aniversario es “Es inexplicable, pero lo explica todo”, y me parece en extremo acertado. Define no sólo al equipo, sino a la ciudad, por eso lo usé de muletilla para ir describiendo a un equipo con altibajos, lejos de la élite. Un equipo carismático y surrealista. Un antihéroe tremendamente atractivo. Y quise reflejar la sensación de pertenencia a esa afición, que es una suerte de resistencia irreductible".

Sopla en el viento un silbido

de mil millones de sables,

un sentimiento aguerrido,

una cosa inexplicable.

Aunque nos ataque el miedo.

aunque suba o aunque baje,

el valor es nuestro credo,

una cosa inexplicable.

Y con la garganta rota

hemos venido a ganar,

pero ‘vamo’ a celebrar

hasta la derrota.

Hoy te quiero ver brillar

con las olas...

Que pase lo que tenga que pasar,

no estás sola.

El aguante por bandera,

hoy he pillado a mi padre

llorando en La Rosaleda,

una cosa inexplicable.

La pelota está en el aire,

regresaremos mañana

a explicar lo inexplicable

y que remate mi hermana.

Y con la garganta rota

hemos venido a ganar,

pero ‘vamo’ a celebrar

hasta la derrota.

Hoy te quiero ver brillar

con las olas...

Que pase lo que tenga que pasar,

no estás sola.