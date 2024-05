Omar Montes responde con contundencia a las acusaciones de plagio de 'La sevillana'

La polémica rodea a Omar Montes, ya que la sombra del plagio planea sobre su última canción, La sevillana. Al parecer, el de Pan Bendito se habría 'inspirado' más de lo necesario en A la puerta de Toledo, de Chiquetete, compuesta en 1983 por Manuel Pareja-Obregón, para dar vida a su sevillana, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada y en uno de los temas más escuchados del momento.

Y ha sido precisamente el hijo del compositor, Joaquín Pareja-Obregón, el que ha tomado medidas. Y tras ponerse en contacto con diferentes profesionales para que analicen el supuesto plagio, ha enviado ambas canciones a la SGAE para que sea Sociedad General de Autores quien determine si el ex de Isa Pantoja ha plagiado o no.

Después de que su representante, Tomás Palacios, haya asegurado en declaraciones a Y ahora Sonsoles que están tranquilos y que si el autor cree que hay plagio lo que tiene que hacer es denunciarlo, Omar ha roto su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press durante una entrega de premios en Málaga.

"Ah sí, es verdad, es verdad" ha afirmado con una sonrisa cuando le hemos preguntado por la polémica, sin dar crédito a que le pidan "casi 300.000 euros" por el supuesto plagio: "Voy a tener que empeñar mi casa, pero por todo lo demás, pues eso, que espero que os haya gustado por lo menos, aunque sea un plagio, por lo menos que os haya gustado el plagio" ha ironizado.

"¿Tú has escuchado la canción? ¿Entonces tú qué opinas?" ha preguntado, defendiéndose de las acusaciones revelando que se "inspiró" en la "esa cadencia que tienen casi todas las sevillanas. Tienen esa melodía. Entonces una se puede parecer a otra, otra se puede parecer a otra, pero que vengan con mala fe a decirle a uno que está copiando, cuando yo realmente no escucho muchas sevillanas".

"Yo para inspirarme en esta sevillana habré escuchado fácilmente dos o tres antes. No te creas que yo he escuchado... Yo no me pongo sevillanas para ir de fiesta, la verdad. Lo he hecho para la cultura, lo he hecho porque a la gente le gusta la sevillana y se la gozan en la feria de abril y es una cosa que yo quería hacerlo de regalo, no es con la canción que yo más vendo, no sé si me explico, yo no hago una sevillana para llenarme los bolsillos, yo hago una sevillana para el pueblo, para la gente que le gusta, como regalo" ha defendido, dejando claro que no hay plagio.

"En ningún casi ni había escuchado la canción de este señor. Me da pena decirte esto, pero es que no la había ni escuchado, salieron esas melodías del corazón y ya te digo, habré escuchado en mi vida tres, cuatro, no lo sé, no te quiero engañar. Hacía mucho tiempo que no escuchaba yo una sevillana y yo quería hacerlo algo nuevo así, con un estilo urbano y sobre todo para conseguir llevar el arte y nuestra cultura de la sevillana a otro nivel" ha revelado, sin entender que se le esté criticando cuando lo único que ha hecho es "levantar el flamenco y la sevillana a un nivel mundial y que la escuche todo el mundo".

"Yo el día de mañana cuando sea mayor y venga un chaval a hacer algo que yo considere mío y a levantarlo a otro nivel, yo estaré feliz y agradecido de que haya gente con un altavoz grande que quiera seguir mis pasos, yo lo vería una cosa bien, pero la gente, bueno, yo es lo que te digo" ha sentenciado, afirmando que Pareja-Obregón ha querido con esto 'subirse al carro': "Sí, seguro, seguro, pero ya te digo que bueno, que les vaya bien. Eso se está escuchando, lo están escuchando la gente que lo entiende, todo el mundo ha visto que no hay plagio ninguno o sea que... Nadie ve plagio menos el señor este que no sé quien es" ha zanjado.