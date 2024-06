¿Es putero sinónimo de infiel? Esta fue la respuesta de una concursante de 'Cifras y Letras'

La Real Academia de la Lengua recoge en su diccionario tres acepciones para la palabra infiel: que no es fiel o constante en el compromiso con alguien o algo; que no profesa la fe considerada verdadera y dicho de cosa: inexacto, o que no se ajusta a la verdad o a los rasgos de lo que sirve de referente. También considera sinónimos de infiel palabras como traidor, desleal, perjuro, adúltero, falso, hipócrita, alevoso o felón, así como pagano, hereje, apóstata, ateo o descreído en su vertiente más religiosa.

Sin embargo, una concursante de Cifras y Letras le dio una vuelta más a este sustantivo y le agregó una nueva connotación, aunque no le sirvió para ganar los 10 puntos de la prueba.

Su respuesta espontánea no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y en el momento, despertó las risas de los presentadores cuando la sonrojada concursante pedía perdón por haber pronunciado dicho vocablo.

Momento de la curiosa respuesta en 'Cifras y Letras' / RTVE

Enterrador/Infiel

El momento ya ha quedado para el anecdotario del mítico programa, que ahora se emite en La 2. Surgió en la prueba en la que, como es habitual en el concurso, dan una relación de letras desordenadas para formar una palabra con sólo la pista de su sinónimo. Con el grupo de letras SEATPULORD y las pistas "enterrador" e "infiel", las dos concursantes de la tarde debía dar su respuesta.

Tras un tiempo sopesando sus opciones, una de ellas, Pilar, apretó el pulsador y acertadamente contestó "sepultador" como sinónimo de enterrador, pero en la correspondencia de infiel optó por putero. La contestación despertó las risas entre la presentadora y un sonrojo inmediato en la concursante, que pedía perdón de inmediato mientras se reía, carcajadas que se contagiaron al resto de los presentes en el plató.

"Es una palabra, podría ser una persona infiel, pero en este caso, no lo era", acertaba a decir Aitor Albizua, el presentador, mientras todos se reían del curioso momento. Finalmente, la concursante perdió los diez puntos de la prueba en favor de su contrincante. No ha podido ser.