El disgusto de Lola Lolita que le ha marcado la vida: "No he dormido en toda la noche"

La influencer Lola Lolita ha subido un vídeo en stories para contar un episodio que le ha marcado la vida. Tras notarse visiblemente afectada ha decidido contar lo que le ha ocurrido a sus más de 3 millones y medio de seguidores que acapara en Instagram.

Cabe recordar que este fin de semana, la tiktoker ha organizado un parque de atracciones llamado Lola Lolita land donde se han reunido multitud de rostros conocido como Victoria Federica, Dulceida o María Pombo. El recinto elegido ha sido el Autocine de Madrid durante la jornada del viernes 14 y sábado 15 de junio.

¿Qué le ha ocurrido a LolaLolita?

En la mañana de este lunes, la alicantina ha comenzado diciendo en uno de sus stories: "Qué pasa bombones. Estáis viendo este vídeo, pero no sé si lo subiré". Ha continuado explicando que se va durante dos días a Florencia por motivos de trabajo y necesitaba contar lo ocurrido para desahogarse y sentirse mejor.

"Hace pocas semanas acogió a un gato de la calle, me ofrecí como voluntaria. No os he contado nada porque quería esperar a que estuviera un poco más grande para contarlo por aquí", comenzaba la influencer entre lágrimas en los ojos.

El gato, con nombre Bibi, era muy pequeñito y apenas podía abrir los ojos. Según cuenta, la instagramer estaba al pendiente en todo momento del gatito:"Me he tirado toda la noche sin dormir, despertándome para ver si seguía respirando."

En este momento, la joven se rompe a llorar y mantiene a sus seguidores expectantes con el final de la historia. "Anoche se lo llevé a mi veterinaria para que estuviera bien cuidado y atendido, porque iba a estar dos días fuera en Florencia", explica Lola con un gran llanto.

"Esta noche me han dicho que se ha muerto. Yo juraba que no le iba a pasar nada, que iba a salir adelante". La joven se ha roto completamente expresando lo qué ha ocurrido y ha subido varios stories con el gatito mientras le daba el biberón para recordarlo ante sus seguidores: "Te quiero con todo mi corazón y solo espero que descanses muy feliz. Te amo".