Una conocida nutricionista aclara el misterio de la fecha de caducidad de los yogures

Con la fecha de caducidad de los yogures siempre ha habido mucho desconocimiento entre los consumidores. En general, no sabemos si puede perjudicarnos de alguna manera el consumir el yogur más allá de la fecha que figura en el envase o, sin embargo, solo se trata de una fecha meramente orientativa. La farmacéutica y nutricionista Marián García, la famosa Boticaria García en Instagram, aclara el asunto tras una publicación suya en esta red social, cuyo canal sobre nutrición tiene 645.000 seguidores.

En un vídeo, la nutricionista, que es habitual en redes sociales y en diferentes programas de televisión, aclara respecto a si los yogures caducan o no lo siguiente: "Los yogures no caducan. Hace 10 años que no, desde el año 2014 los yogures se pueden etiquetar con la leyenda 'fecha de consumo preferente'. ¿Y qué significa? Pues que si no hay signos evidentes de mal estado y se han conservado bien, tanto los yogures como otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente, se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha".

La duda respecto a la fecha de consumo preferente es de cuánto tiempo estamos hablando, y responde: "Pues podrían ser varias semanas, pero siento no dar una respuesta universal. Va a depender del tipo de yogur. No es lo mismo un yogur natural, que uno que lleve trozos de fruta, si se ha respetado la cadena de frío, si se ha llevado pronto a casa o se ha dejado en el maletero mucho tiempo".

Ante esta incertidumbre, la farmacéutica y nutricionista recomienda finalmente "comer a los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades".