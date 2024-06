Naranja 'Giralda' y rosa 'Flamenco': Sevilla protagoniza una nueva línea de maquillaje 'low cost'

¿Cómo se vería tu mirada si la iluminaras con una sombra de maquillaje llamada NODO y le dieras algo de color con otra llamada Cartuja? La marca W7 lo ha hecho posible con una línea de maquillaje bajo el nombre de Sunny Seville, Sevilla soleada en su traducción al español. Esta nueva gama de la marca británica low cost se compone de una paleta de sombras y también de tres dúos de colorete e iluminador.

Como suele ocurrir con las paletas de la marca, la gracia recae en el nombre de las sombras, todas ellas alusivas a la ciudad de Sevilla. Reúne un total de 18 sombras en las que reinan los colores cálidos, anaranjados y en tonos rosados, y con mucha iluminación. Una combinación perfecta para crear un look fresco y bronceado, ese que catalogan como de buena cara, y que te traslada a la auténtica primavera sevillana.

Con un packaging en el que no faltan los azulejos y las naranjas, haciendo una alusión más a la capital andaluza, la paleta incluye las sombras Olé, The Giralda o Marmalade, como naranjas mates, y Cartuja, The Alcazar y Ironworks, con más glitter. Flamenco y Matador son los colores más rosados, propios de un traje de luces.

No pueden faltar alusiones a la Calle Sierpes, en un tenue rosado o Sherry, el más oscuro de la paleta. En tonos más neutros está Plaza de España, Summer Crush o Columbus, ideales para difuminar el maquillaje.

Andalusí representa un color tierra, y más claro está Tapas, pata culminar con un vivo naranja mate en Orange Blossom. Una paleta que refleja el color de la ciudad y que ilumina la mirada con colores que te harán lucir como si hubieras pasado la tarde de terraceo.

Sombra, coloretes e iluminadores

Además de maquillaje para ojos, W7 ha lanzado tres dúos faciales de coloretes e iluminadores. En las mezclas también predominan los colores anaranjados y rosados, buscando la luminosidad para lograr un makeup ideal para este verano.

Dúo de la colección sevillana de W7 / W7

Además, hay cinco brillos para labios con nombres como Sangría o Kisses from Seville, todos ellos en tonos nudes. Los precios de esta colección van desde los dos euros de los brillos de labios hasta los 7 euros de la paleta de sombras, un capricho low cost para lucir los colores el sol sevillano en el rostro.