¿Se puede denunciar a un vecino por las cacas de perro en una urbanización? Esto es lo que dice la ley

Las mascotas son ya parte de nuestras vidas y ya es muy común en las urbanizaciones y comunidades de vecinos la presencia de perros, con un aumento año por año, con los posibles contratiempos que pueden suceder, nunca achacables a los animales, solo a los dueños.

Una comunidad de vecinos no puede prohibir nunca la presencia de perros en las zonas comunes, otro tema es la vivienda en concreto, ya que, por ejemplo, un propietario puede poner como condición en un contrato de alquiler de una vivienda que no habiten mascotas y será de obligado cumplimiento para el inquilino que quiera entrar, y la urbanización no puede hacer nada en este sentido.

El problema son las zonas comunes. ¿Qué ocurre con los excrementos de perro en la urbanización? ¿Se puede denunciar al dueño o se le puede multar? ¿Qué pasos hay que dar para evitar estas prácticas y que no se convierta en una rutina? Son muchas las dudas y al final llegan las disputas, la solución se convierte en una odisea y se traduce en advertencias de la comunidad sin repercusión alguna para el vecino en cuestión.

Hay un hecho, si no hay en los estatutos de la comunidad normas específicas al respecto hay que tener en cuenta las ordenanzas municipales, que son obligatorias igualmente. Pero lo que está prohibido de cualquier forma es dejar los excrementos del perro en las zonas comunes de la comunidad, es decir, patios, portales, plantas de los pisos o jardines.

Pero cuando el vecino sigue con su conducta y no recoge las cacas de su mascota ya viene el problema, aunque no todo está perdido. Ante eso los administradores de fincas recomiendan los siguientes pasos: primero hablar con el vecino e intentar amistosamente que deponga su actitud. Si esto no surte efecto hablar con el presidente de la comunidad para que de una forma más oficial se le conmine a que no lo haga más.

Si no hay forma posible y sigue la situación, se puede contactar con la Policía Local, aportando en su caso imágenes y vídeos como prueba para una posible denuncia, y esto sí puede producir efectos, porque todos los ayuntamientos tienen tasadas las multas por estos hechos, con una cuantía distinta dependiendo de cada consistorio.