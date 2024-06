Remedios caseros que te ayudarán si te has quemado al sol

Empieza el verano y con el buen tiempo lo que apetece es escaparse a la playa o a la piscina para huir de las altas temperaturas. Después de un invierno y una primavera sin apenas exponer nuestra piel al sol, llega la hora de descubrirse y broncearse, si se quiere. Sin embargo, un mal hábito a la hora de ponerse al sol puede hacer que aparezcan las indeseables, y peligrosas, quemaduras solares, que pueden llegar a ocasionar mucho dolor e incomodidad.

Lo principal es protegerse del sol, más con los efectos del cambio climático en la capa de ozono, y para eso lo ideal sería usar siempre protección solar y protegernos además de la exposición de los rayos del sol con prendas cubrientes como gorras o sombreros, pero si se ha tenido un descuido o algún olvido, estas son las recomendaciones para poder aliviar esas incómodas quemaduras que pueden derivar en manchas en la piel o enfermedades a futuro.

Es recomendable usar siempre aftersun después de una exposición directa al sol, ya que tienen un potente factor hidratante que calma la piel y ayuda a mantener el bronceado.

Además de la hidratación, ya muchas marcas incorporan ingredientes regeneradores que permiten aliviar las molestias cuando nos hemos pasado con la exposición al sol y calman el ardor que provocan las quemaduras solares.

Pero si no tienes crema para después del sol, estos remedios caseros, que siempre están a mano en casa, te pueden ayudar a sobrellevar un día intenso de sol en la playa o en la piscina.

Aloe vera

Es un remedio natural que que ayuda a aliviar la quemazón y tiene un potente poder regenerante. Se puede usar de manera directa o bien usar algún gel calmante cuya composición se base en un gran porcentaje de aloe vera.

Además de ser regenerante, aporta cierto frescor, algo que también ayuda a aliviar el aumento de temperatura que se vive después de una quemadura. El gel de aloe vera posee una alta concentración de vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes.

Cultivo de aloe vera / E. C.

Agua

Aun sin quemarse, es muy importante hidratarse después de tomar el sol. Beber agua es imprescindible si se ha tenido una exposición larga a los rayos ultravioleta, ya que la hidratación más efectiva es la que va desde dentro hacia fuera.

No obstante, si la piel está afectada por quemaduras solares, no es recomendable ducharse con agua caliente, porque reseca aún más la piel, así que si no te atreves a una ducha de agua fría, con que esté tibia el agua es mucho mejor que las altas temperaturas.

Una mujer se hidrata en una fuente pública / ANDREEA VORNICU

Té verde

Su alto contenido en polifenoles hace que, usándolo sobre la piel, se vaya suavizando el enrojecimiento que aprece cuando hay lesiones solares. En este caso, sólo hace falta hacer una infusión de té y esperar a que se enfríe. Se puede aplicar directamente sobre la piel gracias a un pulverizador. No hace milagros, pero ayuda a aliviar el ardor de las lesiones.

Una infusión de té verde / Pixabay

Manzanilla

Al igual que con el té, la infusión de manzanilla ayuda a aliviar la piel quemada. Empapar una compresa o un algodón en una infusión fría de manzanilla tiene propiedades calmantes, astringentes y antibacterianas. Es una opción para después de la ducha templada, que alivia la zona afectada.

Una infusión de manzanilla / Pixabay

Leche

Es un buen remedio casero, ya que aporta proteínas y ácido láctico, un ingrediente fundamental para regular el equilibrio hidrolípico de la piel, que comúnmente se conoce como el PH. La leche ayuda a calmar la inflamación y favorece la renovación celular después de las lesiones cutáneas que produce la exposición al sol. Aunque ya no se trate de un remedio casero, las cremas con alto contenido en leche ayudan también a aliviar el ardor y a regenerar la piel.