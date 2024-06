Todas estas famosas estrenan soltería este verano

El verano trae consigo las tan ansiadas vacaciones y eso, en el mundo del corazón, se traduce en viajes a lugares paradisiacos, fiestas en Marbella, Ibiza o Palma y un sin fin de planes que despertarán la envidia de los que aún sigan levantándose para ir a trabajar. Esta activa vida social suele ser radiada de manera simultánea en redes sociales por sus propios protagonistas, y es en esta fuente inagotable de información -y postureo- donde los famosos aprovechan para contar las novedades sobre su vida.

Este aluvión de fiestas también suele propiciar la aparición de nuevas parejas o bien, descubrir que hay otras que ya no están juntas o que son cazadas con otra persona que no es su cónyuge. Escándalos aparte, las redes sociales son el altavoz del famoseo, les guste o no.

Una de las que ha decidido usar este amplificador mediático para acallar rumores es María José Suárez, que con una romántica foto tomada a los pies de la Catedral de Sevilla desvelaba, para sorpresa de muchos, su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos", escribía sobre la idílica imagen.

La publicación con la que María José Suárez confirmaba la ruptura en Instagram / Instagram

Toda una bomba informativa para confirmar el fin de una relación que termina después de tres años de noviazgo. Las especulaciones sobre una posible ruptura llevaban semanas sobre la pareja, incluso después del crucero que ambos realizaron junto al hijo de ella. Finalmente, parece ser que, pese al amor que dicen tenerse, otros motivos han terminado con su idilio de amor.

"Se ha acabado, se ha acabado de verdad, nos queremos muchísimo". Con estas palabras a las cámaras de Europa Press, el jinete también confirmaba, aunque de viva voz, la noticia, confesando que siempre serán "más que amigos". ¿Será una pista para una futura reconciliación? Por el momento, ambos siguen vidas separadas y se asume que este verano se tomarán las vacaciones por cada uno por su lado.

Ruptura de la pareja sorpresa del año

Otra que estrena soltería este verano es Vicky Martín Berrocal. Aunque la diseñadora nunca ha confirmado este noviazgo, mantenía una relación con Enrique Solís, hijo de Carmen Tello, mujer de Curro Romero, fruto del matrimonio anterior al del torero. Considerada la pareja sorpresa del año, se les ha visto de viaje y también ocupó un lugar muy especial en la celebración del 51 cumpleaños de la diseñadora en Madrid, el pasado mes de marzo.

Sin embargo, a pocos días del verano, saltaban las alarmas tras semanas de rumores y se confirmaba la ruptura después de cuatro meses de relación. Discreta con su vida privada, la diseñadora no ha hecho declaraciones, pero su ahora expareja sí ha hablado, aunque brevemente, a los medios.

"No hay nada extraño, me llevo muy bien con ella, tengo muy buena relación, se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío. Todo está correcto, todo estará bien", auguraba el empresario.

La diseñadora se pronunció en su día para acallar rumores aunque ahora permanece en silencio. Todo apunta a que la veremos sin pareja -o no- estas vacaciones de verano.

Divorcio y nuevo amor

Aunque parecía que Laura Sánchez también pasaría soltera el verano, al final su corazón ha encontrado sustituto tras anunciar su divorcio con David Escanio. A principios de junio, la pareja hacía público su divorcio después de 15 años de relación y seis de matrimonio, aunque la relación habría terminado meses antes.

Ahora, tan sólo tres semanas después, ha saltado la noticia de que la modelo está con el torero Manuel Escribano, a quienes los paparazzi han cazado juntos en Sevilla, en una actitud romántica y cómplice. Su círculo más próximo también se ha sorprendido, pero se acaban de desvelar como la pareja del verano.

La modelo no ha hablado aún, pero el torero se deshizo en halagos hacia la onubense ante los micrófonos de Europa Press. "Es una niña de categoría", confesaba en el aeropuerto tras llegar de un festejo taurino en Perú.

¿Será ésta la única pareja sorpresa del verano? Habrá que esperar y estar atentos a todo lo que pasa en los barcos y playas durante estas vacaciones.