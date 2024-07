Cinco platos veganos ideales para el verano: sencillos, económicos, nutritivos y sabrosos

El verano ya está oficialmente aquí y, a partir de este fin de semana, también las elevadas temperaturas. La Aemet prevé un escenario "de muchas olas de calor y muy largas", por lo que es conveniente estar prevenido contra el calor y adoptar todas las medidas posibles para mitigar sus efectos. Uno de ellos es la pérdida de apetito, por lo que la hidratación y la alimentación jugarán un papel clave durante los próximos meses.

Si te quedas sin ideas y el 'aplatanamiento' te quita las ganas de cocinar, no te preocupes. A continuación recopilamos un puñado de recetas 100% vegetales que son perfectas para esta época del año, ya que son rápidas y sencillas de preparar, no requieren ningún ingrediente "raro" y son refrescantes y nutritivas. Además, puedes adaptarlas a tus gustos, necesidades o los alimentos que tengas por casa.

Gazpacho de remolacha

No por evidente iba a faltar en esta lista. El gazpacho es uno de los protagonistas del verano: una receta tradicional, auténtica cocina de aprovechamiento con productos de temporada. Aunque cada maestrillo tiene su librillo, en líneas generales sólo se necesitan tomate, pimiento (verde o rojo, a gusto de cada cual), ajo, agua, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. En si lleva o no lleva pan, pepino o cebolla, no vamos a entrar. Allá cada casa.

Gazpacho con picadillo de verduras / El Correo

Y si te levantas inspirado, puedes añadirle remolacha cocida para darle color y un punto diferente de sabor. Puedes dejarlo más líquido y fino, para beberte un buen vaso de gazpacho con el que matar el hambre y la sed a partes iguales. O más espeso, y añadirle picadillo de verduras para comerlo con cuchara y darle más contundencia. En cualquier caso, el gazpacho nunca falla.

Salmorejo de aguacate

La receta del salmorejo parece generar más consenso que la del gazpacho. Se trata de otro plato típico de la cocina andaluza a base de tomate, pan, aceite de oliva virgen extra y ajo, con la que puedes innovar añadiendo aguacate. El topping tradicional del salmorejo es jamón y huevo duro picados, pero si quieres hacer una versión totalmente vegetal puedes usar tofu para aportar proteína sin renunciar al toque crujiente. Simplemente corta en taquitos un bloque de tofu firme y pásalo por la airfryer o por la sartén hasta que quede dorado.

El 'topping' de jamón y huevo picados puede sustituirse por daditos de tofu crujiente para una opción 100% vegetal / VÍCTOR CASTRO

Ajoblanco con uva

De Córdoba y Cádiz a la Andalucía oriental. De Málaga y Almería es típico el ajoblanco, aunque en dos versiones muy distintas. En ambos casos sólo se necesitan almendras crudas, ajo, pan, aceite de oliva virgen extra, agua, vinagre y sal, pero los resultados son muy diferentes. Mientras que la versión malagueña es una fina sopa fría, habitualmente servida con uvas; la versión almeriense es mucho más espesa y grumosa, quedando una especie de pasta para untar, a la que también la uva le combina de maravilla. Además, este plato es súper saciante al tener como ingrediente principal la almendra, fuente de calcio y grasas saludables, entre otras propiedades.

Las almendras son la base del ajoblanco, típico de Málaga y Almería / El Correo

Tabulé con pasas

La cocina andaluza está impregnada de la cultura árabe. El tabulé es una ensañada típica libanesa ideal para los meses de verano por lo refrescante y ligera que es. Su ingrediente base original es el bulgur, aunque también puedes hacerla de sémola de trigo o quinoa, que puede adquirirse en cualquier supermercado. El perejil y la hierbabuena son los protagonistas que añadirán el color y el frescor a este plato.

Recuerda echar una cantidad generosa de ambos y picarlos muy bien. Añade tomate, cebolleta fresca y zumo de limón, y aliña con aceite de oliva virgen extra y sal al gusto. Puedes añadir pasas, que proporcionarán un toque dulce en contraste con el resto de ingredientes.

El tabulé es una ensalada típica libanesa / El Correo

Ensaladas de legumbres

Las ensaladas. Ese mundo infinito que abarca desde la más triste lechuga hasta creaciones innovadoras que son auténticas explosiones de sabor. No hay reglas, así que puedes permitirte experimentar con todos los ingredientes, texturas, aliños y combinaciones que se te ocurran. Son el espacio perfecto para aportar a nuestra dieta verduras crudas y refrescantes, así como frutas, semillas y frutos secos. Si las haces con base de legumbres (garbanzos, lentejas, alubias...) tendrás además un aporte extra de proteínas y serán mucho más saciantes.