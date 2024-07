Resaca emocional tras la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en un plató de televisión

La entrevista a Álvaro Muñoz Escassi emitida este viernes en el plató de ¡De viernes! , en la que daba todo tipo de detalles tras su ruptura con María José Suárez, sigue coleando y dando mucho que comentar. La primera ofendida ha sido la propia María José, que ante los reporteros que la siguen en todo momento ha confesado que se enteró, gracias a esa misma entrevista, que al parecer mantenían una relación abierta. "Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje", criticaba duramente la exmiss España.

Durante la entrevista, Muñoz Escassi defendió que no había sido infiel a la modelo sevillana porque, según él, mantenían una "relación abierta" de la que Suárez era plenamente consciente, algo que parece que ella desconocía por completo

Si en un principio la modelo había declinado a sentarse en un plató para hablar de su relación con el jinete, ahora no está tan claro que vaya a guardar silencio sobre los motivos que la han llevado a tomar la decisión de dejar la relación con el también jugador de polo. Parece ser que esta ruptura se posiciona como el culebrón del verano.

No obstante, pese a las duras palabras de su ex, Muñoz Escassi ha optado por no responder directamente a María José. Cuando los reporteros han buscado su reacción tras las palabras de la modelo, él se ha mostrado abrumado y únicamente ha exclamado: "¡Qué barbaridad!", sin entrar en detalles sobre sus sentimientos tras haberle tachado de mentiroso.

Por el momento, Álvaro mantiene su rutina diaria y ha sido visto recogiendo a su hijo en la estación del AVE, evitando responder a las preguntas de los periodistas acerca de si teme que María José Suárez dé su versión completa sobre la ruptura.

Maria José Suárez / EUROPA PRESS

María José, rumbo a Ibiza

Indignada por las declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi, la modelo ha puesto tierra de por medio. Tras negar que tuviera una relación abierta con el jinete y tachar a su ex de "vergüenza de personaje", quizás María José Suárez no tarde en romper su silencio y contar su versión de los hechos.

No están siendo momentos fáciles y la exmiss España se está refugiando en su entorno más cercano. Aprovechando que su hijo Elías está disfrutando de sus vacaciones con su padre, Jordi Nieto, María José ha viajado a Ibiza, donde ha reaparecido muy seria en compañía de un grupo de íntimos amigos tras la entrevista de Escassi en televisión.

La modelo disfrutó de una cena en uno de los restaurantes más populares de la isla y se la vio manteniendo una acalorada conversación con sus acompañantes, sin dejar de gesticular muy expresiva, con la cara y con las manos, como si estuviese contándoles algo relacionado con los últimos acontecimientos de su vida privada.

Aunque las únicas declaraciones de la modelo andaluza han sido ante los reporteros que siguen sus pasos, quizás en un plató de televisión sí aclare si el detonante de la ruptura con Muñoz Escassi ha sido el correo electrónico que recibió de una mujer transexual con la que el jinete le fue infiel y que, para más inri, le reclamaba una deuda de él de 1500 euros.

Más infidelidades

Tras destaparse la relación con una mujer trans que Muñoz Escassi no cataloga como infidelidad, pero su ex sí, parece que no sería el único escarceo cometido por el jinete. Hace unos días, la colaboradora de televisión Amor Romeira aseguraba que ha visto pruebas de que Muñoz Escassi fue infiel en más de una ocasión a María José Suárez con otra mujer distinta a la que ha salido en los medios de comunicación en los últimos días.

Amor Romerira / EUROPA PRESS TV

Amor afirma que esta mujer "viene a Madrid para hablar conmigo en persona y yo verlo todo físicamente, aunque es verdad que las cosas que ella me pasó las contrasté y son fuertes". Al parecer, la colaboradora tiene en su poder "un mensaje de Álvaro Muñoz Escassi en el que se desahoga con su amante, donde puntúa que María José le ha sido infiel. Entonces, ¿cómo vas a citar una infidelidad si supuestamente tienes una relación abierta? No cuadra la historia".

Para la canaria "es de aplaudir" la confesión del jinete al contar que ha estado con una mujer trans: "Esa parte de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi me encantó porque muestra una realidad que es la de que la mujer trans existe, la mujer trans no pasa nada porque se enrolle con un hetero, no cambia la condición sexual de ese hombre que tenga relaciones con las mujeres trans".

Eso sí, quiso dejar matizar que "lo que no es de aplaudir es todas las mentiras que dijo y cómo dejó a los pies de los caballos a María José Suárez porque ha mentido absolutamente en todo".