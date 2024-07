La creadora de la firma sevillana Cherubina estalla contra el plagio chino de sus diseños: "Basta ya"

La firma de moda Cherubina celebra 20 años en un momento de gran éxito. Su trabajo es reconocido internacionalmente porque sus diseños han sido lucidos por mujeres que marcan tendencia, como es el caso de la reina Letizia, su hija la Princesa de Asturias o Tamara Falcó, entre muchas otras, que han elegido en distintos eventos algunas de sus prendas.

Como le sucede a otras marcas que marcan tendencia, sus diseños son plagiados continuamente y Ana García, creadora de la sevillana no puede más y ha decidido lanzar a un mensaje reivindicativo a través de sus propias redes sociales y las de la firma. "Basta ya. Necesito darle voz al problema tan grande que estamos sufriendo muchísimas marcas. Gracias por vuestro apoyo", ha publicado.

"En las tiendas vecinas de cada barrio de Sevilla"

"No me quería que ni va a llegar este momento nunca, pero ya no puedo más y ya necesito hacer este vídeo para darle voz a lo que nos está sucediendo. Muchas de vosotras nos mandáis desde siempre todas las capturas de pantallazos que hacéis de prendas totalmente iguales que las nuestras, antes eran de Aliexpress y bueno, nos lo vamos comiendo porque denunciábamos, hacíamos de todo. Pero es que ya de repente están en todas las tiendas de nuestro alrededor, todas las tiendas vecinas de cada barrio en Sevilla desde luego y por otras ciudades también de España", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que "se está pisoteando absolutamente nuestro trabajo y sabemos que estos chinos desalmados no tienen ningún problema en ejercer esta competencia, tan desleal en coger nuestras ideas, hacer esos absolutos plagios de nuestros patrones, de nuestros tejidos, de nuestros estampados, de todos".

"No entiendo cómo no les da vergüenza"

Ana García reconoce en su publicación que Cherubina no es la única marca que padece esta situación, pero señala la "impotencia absoluta" que padece. "No entiendo cómo a las tiendas que compran estos diseños falsos no les da vergüenza porque son vecinos nuestros, son personas que se dedican a la moda, que saben perfectamente lo que están comprando y lo que están distribuyendo y sobre todo esas clientas que tenemos, clientas nuestras de toda la vida, que son de los barrios de Los Remedios, El Porvenir o del centro, saben también que son copias de Cherubina".

En este punto, ha recordado que en su empresa trabajan casi 40 personas "que nos matamos a diario por sacar ideas novedosas, tejidos excepcionales, patrones ideales cada temporada, cada dos semanas y nos cuesta un trabajo horroroso para que realmente lo pisoteen en un segundo con toda impunidad", ha lamentado.

El vídeo que ha grabado termina agradeciendo a todas sus clientas que sigan ahí y rechacen imitaciones, "a todas las que nos mandáis todos esos pantallazos a las que os preocupáis por nuestra marca", En este sentido, ha asegurado que la firma va a utilizar "todas las medidas que podamos para ir contra estas tiendas que venden nuestras copias y contra los que las fabrican".