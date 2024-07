Dos trucos alemanes que te pueden ayudar a ahorrar 40 céntimos por litro de gasolina

Durante el verano es normal que se consuma más combustible, debido a las vacaciones. Por esta razón es muy interesante conocer una serie de trucos que te pueden ayudar a ahorrar algo de dinero cada vez que vas a echar gasolina.

Por ello, los alemanes tienen una serie de trucos que les ayudan a ahorrarse hasta 40 céntimos por litro que repostan. No obstante, siempre existen otros trucos que te pueden ayudar a no gastar tanta gasolina, lo cual también te ayudará a no desembolsar tanto dinero en repostar.

Buscar gasolineras fuera de la autopista

El ADAC (Club de Automovilistas Alemanes) recomienda buscar gasolineras fuera de las autopistas, ya que según los estudios que han realizado, la diferencia puede ser muy considerable. De hecho, aseguran que las gasolineras, dependiendo de su ubicación, la capacidad de ahorrar puede ser de hasta 54 céntimos en una serie de casos.

Gasolina. / Pixabay

Así pues, el ADAC explica que en muchos casos será muy rentable desviarse de la autopista para buscar una gasolinera más barata. Con ello, podrás ahorrar unos céntimos que en verano vendrá muy bien para tus viajes y vacaciones.

Repostar por las tardes

Otro de los trucos que presenta la ADAC, que realizan muchos alemanes, es el de echar gasolina por las tardes. Al parecer, y según estudios, por las tardes el precio de la gasolina suele bajar unos pocos céntimos a esas horas que por la mañana.

Sin embargo, este ejemplo tiene sus peculiaridades en España, porque aquí a primeras horas de la tarde no es recomendable echar gasolina. Cuando hace más calor los combustibles se expanden, debido a esas altas temperaturas, por lo que estarás desembolsando la misma cantidad de dinero por una cantidad de combustible un poco más reducida.

Revisar los precios de las gasolineras cercanas es otro gran consejo. / Pixabay

Por lo tanto, en España es mucho más recomendable echar gasolina en las últimas horas de la tarde o muy temprano en la mañana. De hecho, las temperaturas más frescas pueden hacer que la gasolina sea más densa, lo que significa que obtendrás más combustible por el mismo precio.

No obstante, también es aconsejable ir revisando los precios de las gasolineras cercanas. Utiliza aplicaciones y sitios web que comparan precios de gasolina en diferentes estaciones para encontrar las opciones más económicas cerca de ti. Así pues, con estos dos trucos alemanes podrás ahorrar unos céntimos cuando vayas a repostar.