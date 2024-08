Llega la Fiesta de la Urta de Rota y su ruta de tapas: estos son los bares que no te puedes perder

El 1 de agosto la localidad gaditana de Rota celebra un año más la Fiesta de la Urta y comienza una nueva edición de la Ruta de la Tapa a la Roteña. Esta iniciativa gastronómica arranca incorporando dos nuevos establecimientos a los nueve iniciales, por lo que la oferta aumenta tanto en número de bares y restaurantes como en número de tapas. Si tienes la suerte de estar pasando tu verano en este rincón de Cádiz, el plan promete platos ricos con buena materia prima y pescado de primera calidad.

Del 1 al 31 de agosto, la forma de preparar platos "a la roteña" que tiene su máximo exponente en la reconocida y popular urta a la roteña, protagonizará esta ruta gastronómica que es ya una cita fija en el verano roteño y que un año más llega impulsada por la Delegación de Turismo y Comercio y la hostelería local.

Vota la mejor tapa

Esta ruta, que contempla desde tapas tradicionales a tapas innovadoras, no solo ofrece al público una atractiva propuesta para degustar esta receta tan roteña en muy diversas formas, sino que también plantea la posibilidad de votar por la mejor tapa en cada una de las categorías a través del hastag #10RutadelaTapaAlaroteña.

Bajo el lema “Rota, del mar a la huerta”, un total de once bares y restaurantes de la localidad gaditana se disputan el premio a la mejor tapa en dos categorías: Tapas tradicionales y Tapas innovadoras.

Platos clásicos

Si eres más de gustos clásicos, estos son los bares que tienes que tener en el radar para degustar todo tipo de recetas a la roteña, más allá de la clásica urta.

El bar Mercado Central La Merced, en la calle Compás del Convento, 12, presenta su urta a la roteña. La cervecería La Moderna, en la avenida María Auxiliadora, 13, opta con pulpo a la roteña. El bar Rubio Corona, en la Avenida de la Marina, 12, defenderá su mero a la roteña y Tasty Bar, en la calle Casalarreina, también cocina mero a la roteña.

En La Pérgola, en la avenida de Sevilla, 35, puedes probar corvina a la roteña. Marimanta Beach, en la calle Ciudad de Utrera, en la Plaza de la Costilla, cocina pulpo a la roteña y Molamola Ocean Side, en el paseo marítimo la Costilla, en la calle Maestro Calafate, presenta como tapa bacalao a la roteña.

Cocina innovadora

Si te atreves con gustos más modernos y tapas innovadoras, este es el listado de establecimientos que no puedes perder de vista. La Taberna No Ni Ná, en la avenida María Auxiliadora, cocina en esta edición miniburguer de pescado a la roteña, que también puedes probar en La Barra del No Ni Ná, en la avenida de Sevilla, 15. El bar El Periquito, en la Plaza de España, 4, cocina canelón de merluza y gambas al ajillo en salsa a la roteña y en el bar La Gaditana, en la avenida de San Fernando, 6, tienes que probar el Bienmesabe roteño.

La delegada municipal de Turismo y de Comercio, Esther García, agradeció la apuesta de todos los establecimientos participantes y animó a todos los ciudadanos a participar de esta ruta que comienza el jueves con la intención de dar a conocer esta receta basada en los productos de la huerta mayeta y promocionar la calidad de nuestros productos y nuestra hostelería.