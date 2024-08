El truco de la tarjeta de embarque: apréndetelo para tu próximo viaje

Llega el momento más esperado del año. Vacaciones. En esta ocasión has decidido que el avión sea el medio de transporte que te lleve a tu destino soñado. Ya has preparado la maleta al estilo Marie Kondo y tienes todo listo. ¿Qué puede ir mal? Más allá de los problemas de overbooking o las posibles cancelaciones de vuelos (descubre aquí tus derechos), algunos viajeros se han acabado quedando en tierra por no tener la tarjeta de embarque. Para evitar ser tú uno de ellos, es momento de descubrir el truco de la tarjeta de embarque, imprescindible para tu próximo viaje.

Ya te hemos hablado en alguna ocasión de la ventaja que supone darte de alta en la web de AENA para poder acceder al control biométrico en los aeropuertos que disponen de este servicio. En ese caso, no necesitarás más que mostrar tu rostro antes de acceder al avión; eso sí, que no te pidan la documentación no significa que no tengas que llevarla. Es importante que lo tengas en cuenta.

Embarca sin complicaciones

Hoy en día la tarjeta de embarque se puede llevar impresa desde casa o pasando por los mostradores de facturación en el aeropuerto. En este último caso, además, podrás solicitar un asiento concreto siempre y cuando se encuentre disponible. Y si vas a realizar la facturación online, ten en cuenta que puedes poner en práctica el truco del asiento en el avión, que te permitirá poder elegir entre los mejores asientos de la aeronave.

Una tarjeta de embarque en el móvil / Istock / mihailomilovanovic

Si eres de los que suele llevar la tarjeta de embarque en el smartphone, es vital que descubras el truco de la tarjeta de embarque. A ver, seamos sinceros, lo normal es que cuando estás a punto de emprender un viaje, llegues al aeropuerto a tope de batería y el riesgo de quedarte con el móvil apagado justo antes de acceder al embarque es bastante reducido; pero, ¿qué pasa si nos toca coger un avión después de todo un día recorriendo una ciudad? Aquí la cosa cambia…

No sin mi tarjeta de embarque

El truco de la tarjeta de embarque no es un truco, sino más bien dos tips que te pueden facilitar mucho tu paso por el aeropuerto. La primera recomendación es que, si viajas con amigos, le pases tu tarjeta de embarque por WhatsApp a cualquiera de tus acompañantes. Así, si te quedas sin batería o pierdes el teléfono, no añadirás el quedarte en tierra a tu lista de desgracias.

Una fila de pasajeros antes de embarcar / Istock / izusek

Para poner en práctica el segundo tip o truco de la tarjeta de embarque lo que debes hacer es agrandar el código QR de tu tarjeta y sacarle una foto a la pantalla. De esa manera, cuando vayas a pasar tanto el control de seguridad como el de acceso al avión simplemente tendrás que buscar la imagen en tu galería del smartphone y listo. Podría parecer que buscar la tarjeta de embarque entre los archivos del teléfono no te va a llevar mucho tiempo, pero te aseguramos que cuando la gente está de los nervios por subirse al avión, si el escáner no lee el código y la azafata te solicita que lo hagas más grande, los viajeros más impacientes empezarán a resoplar.

Un avió en la pista de aterrizaje / Istock / guvendemir

En definitiva, llevar una foto con el código QR de la tarjeta de embarque en grande es un truco muy sencillo, pero te hará pasar los controles volando y sin necesidad de ir formando colas kilométricas, cosa que en verano se agradece mucho. Y, si quieres más consejitos útiles para embarcar más rápido, aquí tienes otros 7 trucos imprescindibles y muy fáciles de poner en práctica.