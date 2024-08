Morata confirma su separación de Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello ponen fin a su matrimonio. Tanto el futbolista, reciente campeón de la Euro 2024, como la influencer y empresaria han usado sus perfiles en la red social Instagram para confirmar el rumor que se ha acrecentado durante el fin de semana. Pese a que empezaron el verano con unas vacaciones familiares y eran la imagen de la familia perfecta, apenas unas semanas después, la pareja anuncia una separación tras ocho años de matrimonio y cuatro hijos en común.

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", ha publicado el futbolista este lunes en su perfil de Instagram.

Comunicado de Morata en Instagram / Instagram

Por su parte la empresaria e influencer, usaba la misma red social para informar de la ruptura y desmentir, una vez más, que no hay terceras personas que hayan influido en este fin del matrimonio. "Sólo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso, no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan 'pronto", incidía la italiana zanjando así los rumores de una posible infidelidad del jugador, que han estado pululando durante todo el fin de semana.

Desmienten la infidelidad

"No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", continúa en su mensaje Alice Campello, en relación con todas las instantáneas que ha estado compartiendo la pareja de sus vacaciones en familia hasta hace muy pocos días.

Comunicado de Alice Campello en Instagram / Instagram

"Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía. No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", escribe por su parte Morata en su comunicado en redes.