El emotivo mensaje de despedida de Carla Goyanes a Caritina: "Eres la mejor hermana que he podido tener"

La inesperada muerte de Caritina Goyanes ha dejado a su familia y amigos conmocionados por la pérdida. Apensas dos semanas después de la muerte de su padre, Carla Goyanes, hermana de Caritina, debe afrontar ahora el duelo por ambos, intentando llevar la situación con la mayor fortaleza posible junto a su madre, Cari Lapique.

Después de ver a ambas devastadas durante el funeral de empresaria, la hermana pequeña de Caritina ha usado su perfil en Instagram para dedicarle un emotivo, a la vez que desgarrador, mensaje de despedida.

"No tengo palabras' es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única", empieza dictando Carla en este adiós que no creía tener que escribir tan pronto para despedirse de su hermana.

"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer", reconoce la también empresaria. La muerte de Caritina ha sido un golpe para los Goyanes-Lapique, ya que en tan solo 20 días han despedido a tres integrantes de la familia: Carlos Goyanes, Tito Goyanes y Caritina, la última, a causa de un infarto.

Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida

"Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños", describe con dolor Carla en esta carta digital en la que muestra todo su pesar por la temprana marcha de su única hermana.

Ambas siempre han estado muy unidas, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. "Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida".

En estas últimas palabras dirigidas a su hermana, Carla ha querido ensalzar la personalidad de Caritina, destacando no sólo su faceta como hermana, sino como madre, esposa y amiga. "No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas. Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener".

Con el inevitable recuerdo, aún tan reciente, de la muerte de padre, ahora Carla no puede creer que esté pasando por el mismo dolor, esta vez por su hermana. "Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti".

Pese al dolor y la devastación por la pérdida, la hija de Carlos Goyanes y Cari Lapique ha prometido ser fuerte y, sobre todo, cuidar del legado que deja su hermana: su familia. "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP. Te quiero, Cari".