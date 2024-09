El marido de Patricia Pérez se queda ciego y presume de carnet de la Once

Todo empezó con un dolor de cabeza muy fuerte. Y a partir de ahí, un año y medio de pesadilla. Pero hoy, Luis Canut, director y guionista de televisión y conocido también por ser marido de la presentadora, colaboradora de varios formatos en Telecinco e influencer de nutrición Patricia Pérez, es un "hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recien estrenada, afiliación a la Once".

Así lo ha querido compartir en su perfil oficial de Instagram con una imagen sonriente. Canut ha escrito un mensaje muy emocionante en el que recalca, una vez más, su agradecimiento y amor por su mujer, que en numerosas ocasiones ha compartido con sus seguidores, entre lágrimas, cómo evolucionaba la salud de su marido.

"He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas… Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron, No hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE… 1000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí, como a Patricia". Su mensaje ha sido respondido en redes por un "Eres el mejor, mi vida. Te quiero".

Hoy la vida de Canut está ligada a la Once, pero antes de esta enfermedad que ha sufrido ha sido director, productor ejecutivo y guionista de grandes formatos de entretenimiento y ficción en diferentes canales de televisión, combinándolo con la publicidad, donde ha desarrollado la creatividad y la producción ejecutiva de muchas campañas para grandes marcas. Llegó a publicar una novela, El hombre valenciano que quiso ser fallera.

¿Qué le ha ocurrido a Luis Canut?

En marzo de 2023, Luis fue a urgencias porque sufría un dolor de cabeza muy intenso. En un primer momento, la respuesta de los médicos es que se trataba de una cefalea tensional por estrés.

A partir de ahí, el matrimonio no paró hasta saber qué le estaba pasando a Luis porque el dolor no remitía. Tras muchas pruebas, finalmente los médicos dieron con el diagnóstico: sufría una meningitis criptocócica, es decir, "una infección en el cerebro producida por una levadura", tal y como explicó la colaboradora de televisión en sus redes sociales al hablar por primera vez de todo lo que había ocurrido.

Luis llegó a estar ingresado cuatro meses en el hospital y tal fue su desgaste físico que pasó a pesar 52 kg. Un tiempo en el que su mujer ha ido compartiendo en redes las leves mejorías que iba experimentando en su recuperación: "Ya anda, pero salió en silla de ruedas sin ninguna estabilidad. Perdió su mente total. Ahora, por suerte, ya es él. Pero bueno, sí que perdió memoria a corto plazo, el oído, no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal".

De hecho, Luis ha estado meses de recuperación en un centro de neurorehabilitación y hace un mes recibió el alta. Él mismo lo contó en redes confesando que se encontraba muy feliz: "La frase 'Luis, ya estás recuperado' la recordaré toda la vida… Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por camino de tierra, es por autopista", aseguró.