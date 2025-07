La desconocida amistad entre Guti y Rodolfo Sancho que tiene origen en una mítica serie de los 90: "Le quiero mucho"

El estreno de Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata este martes en Madrid marcó el regreso de Rodolfo Sancho a la esfera pública tras casi dos años de ausencia, eclipsado por el controvertido caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta.

En este reencuentro con los focos y la prensa, el actor encontró un apoyo inesperado y emotivo en su amigo de juventud, el exfutbolista José María Gutiérrez, Guti, quien no dudó en dedicarle palabras cargadas de cariño. “Yo le quiero mucho. Le he dado un abrazo. Hacía mucho tiempo que no le veía. Nosotros coincidimos cuando ellos estaban en Al salir de clase y yo empezaba a jugar al fútbol. Siempre nos hemos tenido aprecio”, confesó Guti a los medios, junto a su mujer, Romina Belluscio, según recoge AS.com. Estas declaraciones reflejan una conexión que trasciende el tiempo, remontándose a los inicios de sus carreras, cuando ambos soñaban con destacar en sus respectivos mundos.

El actor Miguel Ángel Muñoz saluda al actor Rodolfo Sancho. / JUANJO MARTIN / EFE

El gesto de Guti, acompañado de un abrazo, fue captado por una nube de cámaras en el photocall. Rodolfo optó por no responder preguntas sobre su hijo, centrándose en apoyar a sus compañeros de reparto. “Es una amistad que, aunque la vida te lleva por sitios distintos, cada vez que nos vemos nos abrazamos y nos queremos”, añadió Guti.

Los cines Kinepolis, ubicados en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, fueron el marco de reaparición del famoso actor, actor principal de El Ministerio del Tiempo e hijo del legendario Sancho Gracia (Curro Jiménez). En este filme, Rodolfo ha trabajado como ayudante de dirección su hermano Rodrigo. "Era un buen momento. Por mi hermano, por el elenco lógicamente, por todo el equipo, por apoyar el cine, por los productores que son amigos... Por muchos motivos", compartió ante los medios.