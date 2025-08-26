¿Por qué una piña de pino puede ahuyentar cucarachas mejor que un insecticida?

Para matar cucarachas siempre echamos mano a lo mismo, los insecticidas espray de toda la vida, los cebos con gel que al ingerirlo el insecto y llevarlo al nido los elimina a todos en cascada, también están los polvos insecticidas… todos se venden en supermercados, están fabricados a base de químicos y son eficaces. Pero hay veces que echamos en falta un truco fácil para acabar con las cucarachas de una forma totalmente natural y que siempre funcione.

Con el remedio natural que te contamos ahora no verás una cucaracha en casa y lo puede atestiguar cualquier persona que viva cerca del campo. Se trata de las piñas que cuelgan de los pinos piñoneros, unos árboles que hay en abundancia en muchas latitudes de España, por ejemplo junto a la costa de Huelva y Cádiz, y cuyo fruto son los piñones que comemos de toda la vida.

Pero ¿cómo puede matar una piña de pino a una cucaracha? En realidad no las mata y ahí está el asunto. Las espanta. Se coloca en sitios estratégicos de la casa: en la cocina y el baño siempre, porque son las más habituales de paso; pero además se recomienda una por cada habitación en un rincón. Pero ojo, deben ser piñas cerradas, que no estén abiertas y secas, hay que buscar piñas frescas con ese olor característico a resina y que se pega en las manos, esa es la clave.

Cómo la resina de la piña espanta a las cucarachas

Está demostrado que las cucarachas usan el olfato y no tanto la vista para guiarse por sitios seguros y buscar comida. Es clave para su supervivencia. Sus antenas poseen multitud de detectores sensoriales que perciben todo tipo de olores, y cuando los olores son muy intensos provocan una interferencia en su orientación, lo que indica que esa zona con ese olor penetrante es ‘peligrosa’ y hay que evitarla.

La resina y aceites esenciales que desprenden las piñas frescas de los pinos son las razones de que las cucarachas no aparezcan, es un olor muy fuerte que no pueden soportar. De alguna forma bloquea su sentido del olfato y no “saben” si es seguro entrar, por lo que prefieren irse.

Piña de pino. / El Correo

Ahora la tarea es encontrar las piñas, por lo que tendremos que recorrer el campo y buscarlas, haciendo esta labor como una forma de ocio más en contacto con la naturaleza. Pero cuidado, podemos pensar en coger un palo y darle a una piña en un pino para que caiga, error, la labor de recogida de piñas y piñones está regulada, por lo que nos puede caer una multa si no estamos habilitados para ello.