Famosos
El actor Luke Evans presume de unas vistas inmejorables en Sevilla
El británico está haciendo un tour con su perrita por Andalucía
En un balcón con vistas a Puerta Jerez y con un espectáculo flamenco en vivo. Así de relajado y encantado se ha dejado ver por Sevilla el actor Luke Evans, conocido por Furia de Titanes y otros títulos que han sido todo un éxito en las taquillas de todo el mundo.
El intérprete inglés ha elegido la capital hispalense como escala en la recta final del verano, acompañado de su perrita Lala. En el balcón de un hotel en pleno centro de Sevilla, el que interpretara al dios Apolo se muestra enamorado de la ciudad.
Además de disfrutar de las monumentales vistas, en la publicación que ha compartido con sus seguidores se puede escuchar una de las actuaciones callejeras que ofrecen algunos bailaores flamenco y que siempre suelen dejar sin palabras tanto a locales como a visitantes.
El actor británico es un enamorado de España y no es raro verle disfrutar de Madrid o de vacaciones por Ibiza. En esta ocasión, ha tirado más al sur y ha recalado en Sevilla, donde además de acompañarle un día de sol, ha descubierto, sin salir de casa, lo que es un auténtico espectáculo flamenco.
También ha estado por Granada, donde ha hecho turismo por la ciudad y ha visitado la Alhambra. Sin separarse de su perrita, el actor se está haciendo un tour por Andalucía, conociendo su cultura y su patrimonio monumental.
