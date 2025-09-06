Desfile de famosos en la boda del bodeguero José Moro y Fátima Pereyra: Fran Rivera, el Turronero y Vicky Martín Berrocal, entre los invitados

El bodeguero José Moro y la empresaria Fátima Pereyra se dieron el sí quiero este jueves, 4 de septiembre, en una ceremonia íntima celebrada en uno de los torreones del Hotel Alfonso XIII de Sevilla. En presencia de sus hijos y familiares más cercanos, la pareja ponía el broche de oro a su relación tras más de dos años de noviazgo.

No obstante, la pareja también quiso celebrar el enlace con sus amigos, festejando la boda, un día después, en la Hacienda de Medina, ubicada en Carmona y propiedad de la familia de la novia. A la fiesta acudieron multitud de amigos del presidente de Bodegas Cepa 21 y de la empresaria, muchos rostros conocidos de todas las esferas de la sociedad.

Enlace de José Moro y Fátima Preyra en Sevilla / Acción y Comunicación

En este enclave único, conocido por su arquitectura tradicional y entorno andaluz, se reunieron para celebrar el amor de la pareja cerca de 250 invitados, algunos de ellos muy conocidos como Carlos Sobera, Susana Bicho, Horacio Pancheri, Fran Rivera, Irene Villa, Joaquín Prat, José Luis López El Turronero, María José Suárez o Vicky Martín Berrocal, entre otros, quisieron acompañar a los recién casados en este día tan importante.

Rompiendo con la tradición, los novios llegaban juntos y sonrientes a la finca para festejar su unión poco antes de las 20.00 horas de este viernes. En un entorno idílico, la pareja comenzaba la celebración con un bonito discurso ante los invitados. "Es todo un orgullo para nosotros celebrar con los que más queremos nuestra felicidad. Todos los que estáis presentes en esta celebración sois parte de una bonita historia que hoy comienza un nuevo capítulo y que seguimos escribiendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino", expresaba la pareja.

Para este inolvidable día, José Moro apostó por un diseño de Tom Ford. Por su parte, Fátima Pereyra deslumbró a los asistentes con hasta tres impresionantes vestidos, dos de ellos diseñados por ella misma —valiéndose así de su dilatada experiencia en el mundo de la moda— y un tercero firmado por Rebecca Vallance, una reconocida diseñadora de moda australiana.

La fiesta comenzó con un cóctel, que dio paso a una cena, para finalmente disfrutar del esperado momento del baile y la barra libre, todo ello amenizado por diferentes grupos de música en directo, entre ellos el de Fran Rivera, Una y nos vamos, que animaron la velada hasta altas horas de la madrugada.

José Moro y Fátima Pereyra quisieron cuidar hasta el más mínimo detalle para que todo saliera perfecto. Para agasajar a sus invitados, confiaron en el catering sevillano Alfardos, que conquistó a los asistentes con su propuesta de alta hostelería creativa y que es habitual en las celebraciones más exclusivas de Andalucía. Asimismo, la Hacienda se cubrió de flores gracias a Verde Oliva, una de las floristerías más buscadas de Sevilla, capaz de transformar cualquier espacio en un escenario de ensueño, con composiciones románticas y sofisticadas.

Fotogalería | Boda de José Moro y Fátima Preyra en Sevilla / Acción y Comunicación

Una pareja de éxito

José Moro y Fátima Pereyra se conocieron en 2023 en una fiesta organizada por su amigo Carlos Herrera. El flechazo fue inmediato. Sin embargo, no ha sido hasta enero de este mismo año cuando el bodeguero vallisoletano le ha pedido matrimonio en un romántico viaje a Austria. Ambos forman una pareja idílica y cargada de éxitos personales y profesionales.

José Moro se ha convertido en un bodeguero de referencia a nivel nacional e internacional, ha recorrido el mundo siempre con la bandera de la Ribera del Duero y del vino español. Moro procede de una saga de viticultores enraizada en la Ribera del Duero y se ha convertido en una de las personas que más ha contribuido a la proyección internacional de los vinos de esta denominación de origen.

La pareja se conoció en 2023 / Acción y Comunicación

En los 2000 comenzó su proyecto más personal, Bodegas Cepa 21, una bodega innovadora que combina tradición y modernidad en la producción de sus vinos. Cepa 21 tiene presencia en más de 45 países y está más que consolidada en Europa y en el continente americano. Además de su compromiso con la calidad y la excelencia enológica, destaca la apuesta del bodeguero por la innovación -en 2019 se convirtió en el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación- y la comunicación disruptiva.

Por su parte, Fátima Pereyra empezó hace 25 años su andadura en el diseño de interiores. Tras cursar sus estudios de Turismo y Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, comenzó su camino profesional en el estudio de arquitectura ESARDI y posteriormente trabajando en la empresa Carmen Moreno Decoración. Durante muchos años Fátima ha compaginado su trayectoria como empresaria creando marcas de moda (BYB Moda Infantil) y de alimentación (Wonkandy), realizando numerosas obras para cadenas de tienda a nivel nacional y proyectos de viviendas esporádicos. Ahora ha vuelto a su pasión por el mundo de la pintura y decoración, creando espacios únicos y llevando a cabo proyectos especializados en domótica y diseño integral acorde a las necesidades de cada cliente.