En venta la casa en la que veranea Ana Obregón en España: frente al mar y con un gran campo a su alrededor

Las costas españolas están llenas de encanto. España es uno de los países con más líneas costeras de Europa. Las playas bordean el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y el mar Cantábrico y encandilan a cualquiera, ya sea español o turista. Muchos de los que visitan los distintos parajes playeros toman la decisión de adquirir inmuebles con el fin de disfrutar año a año del lugar.

Este es el caso de Ana Obregón, la famosa actriz y presentadora española. Fue en los años 70 cuando Antonio García Fernández, padre de Ana Obregón, construyó lo que es hoy en día el refugio de la familia Obregón. Este enclave es una mansión de hace más de cinco décadas, en la que todos los miembros del linaje han jugado y disfrutado de miles de momentos felices.

Ahora, ha llegado el momento de despedirse de la casa que tantos episodios de júbilo ha brindado a la familia para dar paso a una nueva etapa. Esta mansión se ubica en Mallorca, en la Costa de los Pinos, un paraje natural caracterizado por sus espléndidas vistas y el paisaje que lo rodea. Dispone de varias habitaciones con baño personal, un salón-comedor con una increíble terraza, una gran cocina y zonas particulares.

Un pozo de agua potable, lo más señorial de la mansión

Entre sus caminos se encuentra un llamativo pozo de agua potable, un manantial privado y un pequeño embarcadero. Son elementos propios de una mansión señorial que ofrece una distintiva comodidad. La residencia está ubicada frente al mar, en contacto directo con la naturaleza mediterránea. Desde ella, se escucha con claridad el canto de las gaviotas y el oleaje del mar.

La mansión se llama El Manantial y lleva puesta a la venta desde hace un año. En varias entrevistas, Ana Obregón ha afirmado la dificultad emocional que le produce tener que desprenderse de esta casa, tan llena de recuerdos de su infancia, la de su hijo, y la de su nieta.

Ana Obregón, en la mansión de El Manantial / Elena Valles Riera / Diario de Mallorca

Una venta que vale millones

La actriz ha confirmado que ha recibido varias ofertas de compradores extranjeros, pero que todavía no hay un comprador fijo. La casa está valorada en 35 millones de euros, reflejando así su ubicación privilegiada y todos los elementos que posee la vivienda digna de exclusividad y alto nivel.

Esta mansión es una oportunidad perfecta para aquellos que quieren pasar el rato relajado, sin ruidos ni jolgorio. Asimismo, hay una gran facilidad de acceso a las calas que la rodean y varias rutas de senderismo.

Actualmente, la actriz está pasando sus vacaciones veraniegas en El Manantial, disfrutando del último verano en este lugar tan lleno de historia familiar y que tantos recuerdos le trae. Con ella viaja su nieta Anita, quien ha podido disfrutar de casi tres años en este enclave que, en unos años, echará tanto de menos como su abuela.