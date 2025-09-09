Esto es lo primero que han hecho Camilo y Evaluna al llegar a Sevilla: "Estoy enamorado"

Este martes, Camilo tiene una cita con el público de Sevilla en un concierto dentro del ciclo Noches de La Maestranza. El artista colombiano es un confeso enamorado de Andalucía, por eso no es raro verle compartir tradiciones muy nuestras y abrazar todo tipo de costumbres cuando está por tierras andaluzas.

Tal es así, que lo primero que han hecho Camilo y su mujer Evaluna es "renovar" el traje de flamenca de su hija Índigo. A través de sus redes, se ha podido ver al cantante en una tienda de trajes de gitana de Sevilla con su hija, que ha ido viendo modelos hasta hacerse con un nuevo look flamenco.

Aunque no ha desvelado cuál ha sido la elección final, la pequeña Índigo parecía muy convencida con los clásicos lunares blancos sobre fondo rojo. Su padre, al verla vestida de gitana, no ha podido contener la emoción: "Estoy enamorado", escribía en redes.

Además de su amor por Andalucía, Camilo y Evaluna ya presumieron en su día que sus hijas son andaluzas. Así lo contaron hace poco más de un año en una visita a El Hormiguero, donde las pareja desveló que sus hijas habían sido concebidas en terriotiro andaluz y, para más detalle, apuntó a los tomates de Huelva como fuente de fertilidad.

"Nuestros dos hijos son no solamente de España, sino que son andaluzas. Tengo una teoría, el tomate de Huelva", aseguró entre risas el cantante colombiano.