Revés en la Casa de Alba: el cuarto hijo de la duquesa anuncia que tiene cáncer

Fernando Martínez de Irujo, cuarto hijo de Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo, ha hecho público que padece cáncer. Es la revista Vanitatis quien recoge las declaraciones del hijo de la duquesa de Alba, quien en estos momentos se encuentra inmerso en pleno tratamiento para superar la enfermedad.

"Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien", le ha reconocido a la periodista Paloma Barrientos en un evento que se celebró en el Palacio de Liria, en Madrid. Al parecer, Fernando empezaría en breve un tratamiento de radioterapia después de que, según ha detallado, esté "prácticamente recuperado".

El aristócrata ha pasado el verano entre Marbella y Sotogrande, y va a ser a su regreso a Madrid cuando comience esta nueva etapa del tratamiento. El hijo de la duquesa de Alba está llevando su enfermedad, al igual que el resto de su vida, en la más completa intimidad y lejos de los focos y titulares que en muchas ocasiones acaparan el resto de su familia.

Será justo el próximo 4 de octubre, en Sevilla, cuando la familia Martínez de Irujo se vuelva a reunir para la boda entre Cayetano y Bárbara Mirjan. El enlace tendrá lugar en la iglesia de Los Gitanos, donde reposan las cenizas de Cayetana de Alba, gran devota del Cristo de Los Gitanos. La celebración de la boda tendrá lugar en la finca Las Arroyuelas, residencia y refugio de Cayetano Martínez de Irujo, heredada de su madre, ubicada en Carmona.