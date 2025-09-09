Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Úrsula Corberó anuncia que está embarazada con una espectacular foto

La actriz ha usado sus redes sociales para dar la feliz noticia

Úrsula Corberó y Chino Darín son pareja desde hace casi una década

Úrsula Corberó y Chino Darín son pareja desde hace casi una década / Javier Etxezarreta / EFE

Susana Sorní

En camisón y con una espectacular pose marcando tripa, Úrsula Corberó ha anunciado que está esperando su primer bebé con el también actor Chino Darín. La intérprete de Física o Química y La casa de papel deja un mensaje muy claro junto a la foto: "Esto no es IA".

La actriz catalana y el actor argentino llevan ya casi una década de relación, pero ha sido ahora cuando la pareja ha tomado la importante decisión de tener su primer hijo.

Noticias relacionadas y más

Con ese escueto comunicado, aún no sabemos si Úrsula aparcará temporalmente su carrera por el embarazo o si, por el contrario, compaginará los rodajes con su estado. El que no se ha pronunciado por el momento ha sido el padre de la criatura, que simplemente ha compartido la publicación de la madre de su futuro bebé.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  2. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  3. Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
  4. Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
  5. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  6. Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión
  7. Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
  8. Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona

Macron elige a su ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como primer ministro de Francia

Macron elige a su ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como primer ministro de Francia

¿Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia que estuvo a punto de ser monje?

¿Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia que estuvo a punto de ser monje?

¡Remontada en la pantalla! El documental de Sara Sálamo sobre la recuperación de Isco llega al Festival de Cine de Sevilla

¡Remontada en la pantalla! El documental de Sara Sálamo sobre la recuperación de Isco llega al Festival de Cine de Sevilla

Úrsula Corberó anuncia que está embarazada con una espectacular foto

Úrsula Corberó anuncia que está embarazada con una espectacular foto

Revés en la Casa de Alba: el cuarto hijo de la duquesa anuncia que tiene cáncer

Revés en la Casa de Alba: el cuarto hijo de la duquesa anuncia que tiene cáncer

'Iluminado', la nueva línea de ropa que comercializará el Betis inspirada en Antony

'Iluminado', la nueva línea de ropa que comercializará el Betis inspirada en Antony

El PSOE denuncia falta de planificación y clases "sin desratizar" en la vuelta al cole en Sevilla

El PSOE denuncia falta de planificación y clases "sin desratizar" en la vuelta al cole en Sevilla

¿Un nuevo Paco de Lucía?: Marcos Gago recibe la beca Latin Grammy como nuevo talento de la guitarra

¿Un nuevo Paco de Lucía?: Marcos Gago recibe la beca Latin Grammy como nuevo talento de la guitarra
Tracking Pixel Contents