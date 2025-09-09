Úrsula Corberó anuncia que está embarazada con una espectacular foto
La actriz ha usado sus redes sociales para dar la feliz noticia
En camisón y con una espectacular pose marcando tripa, Úrsula Corberó ha anunciado que está esperando su primer bebé con el también actor Chino Darín. La intérprete de Física o Química y La casa de papel deja un mensaje muy claro junto a la foto: "Esto no es IA".
La actriz catalana y el actor argentino llevan ya casi una década de relación, pero ha sido ahora cuando la pareja ha tomado la importante decisión de tener su primer hijo.
Con ese escueto comunicado, aún no sabemos si Úrsula aparcará temporalmente su carrera por el embarazo o si, por el contrario, compaginará los rodajes con su estado. El que no se ha pronunciado por el momento ha sido el padre de la criatura, que simplemente ha compartido la publicación de la madre de su futuro bebé.
