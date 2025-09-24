Dudas sobre los invitados de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: uno de sus hermanos ya ha confirmado que irá

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan sellarán para siempre su amor con una boda a la que asistirán alrededor de 300 invitados en Sevilla. La pareja se dará el Sí, quiero en un sitio de lo más especial, la iglesia de Los Gitanos y después se desplazarán hasta Las Arroyuelas para disfrutar del banquete y la celebración.

Sin embargo, todavía está en el aire la lista de invitados al enlace, sobre todo los hermanos del novio, ya que la relación de Cayetano con todos ellos ha pasado por altos y bajos en los últimos años.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con uno de ellos, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, quien ha confirmado que estará presente en este día tan especial para Cayetano y Bárbara: "Hombre, claro".

El Duque de Alba se ha dejado ver llegando a Sevilla y, aunque no ha querido desvelar el motivo que le hace estar allí, sí que ha comentado que va a "pasar dos o tres días" porque "tengo que ver cosas".

Agradecido por las felicitaciones ante el nacimiento de su nieto, el hijo de la Duquesa de Alba también ha aclarado cómo se encuentra su hermano Fernando después de anunciar que está pasando por un bache de salud debido a un cáncer que padece: "Está bien ya, sí".