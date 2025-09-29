Marruecos desde 14 euros: un billete directo a la aventura

A veces, las mejores aventuras comienzan más cerca -y por menos dinero- de lo que imaginamos. Como ejemplo: Marruecos. Basta cruzar el Mediterráneo para descubrir un mundo de aromas, colores y paisajes que parecen sacados de otro tiempo. El país vecino, con sus zocos vibrantes, sus ciudades imperiales y sus playas bañadas por el Atlántico, es más accesible que nunca gracias a la promoción “Super ofertón de vuelos” de Air Arabia, que pone a disposición de los viajeros 1.000.000 de asientos desde solo 14 euros por trayecto ¡y equipaje de mano hasta 10 kg gratis!

Un viaje al alcance de todos (desde 14 €)

La oferta anticipada, disponible para reservas del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2025, permite volar entre el 17 de febrero y el 24 de octubre de 2026 desde Barcelona, Málaga, Madrid, Murcia, Bilbao y Palma de Mallorca hacia cuatro aeropuertos marroquíes: Casablanca, Tánger, Nador y Rabat . Cuatro puertas de entrada a un mismo país, cada una con su propia historia que contar.

Casablanca , la ciudad más grande y moderna de Marruecos, es un cruce fascinante entre historia y modernidad. Más allá de la majestuosa Mezquita Hassan II, este destino invita a perderse por sus zocos, pasear por la Corniche, explorar el barrio art decó o disfrutar de sus playas y animada vida nocturna.

Tánger , ciudad literaria y bohemia frente al mar, seduce con sus callejuelas históricas, cafés con encanto y vistas al estrecho de Gibraltar.

Rabat , capital elegante, combina medinas tranquilas, palacios y jardines escondidos que invitan a recorrer su historia con calma.

Nador, junto a la laguna de Mar Chica, ofrece playas y paseos junto al mar para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Viajar más, gastar menos con Air Arabia

Air Arabia, aerolínea de bajo coste líder en Oriente Medio y Norte de África, opera más de 200 rutas internacionales desde sus hubs en Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Egipto. Su compromiso: ofrecer comodidad, fiabilidad y precios imbatibles para atesorar experiencias de viaje excepcionales.

Los billetes de la campaña “Super ofertón de vuelos” ya están disponibles en airarabia.com. Toca elegir destino, preparar la maleta (recuerda que las tarifas de Air Arabia incluyen equipaje de mano hasta 10 kg gratuito) y dejarte seducir por el ritmo y la hospitalidad de Marruecos.