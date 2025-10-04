La anécdota de la boda de Cayetano Martínez de Irujo: su hermano Alfonso se equivoca de hora

Es habitual que las bodas dejen infinidad de anécdotas. Y las bodas de relumbrón, esas que acaparan flashes y las portadas de las revistas, no se escapan de este tipo de episodios curiosos. Este sábado, en Sevilla, se celebra una boda largamente comentada por la prensa rosa: la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. En concreto, contraen matrimonio en la basílica de Los Gitanos, una hermandad con el que la familia Alba guarda estrechos lazos, pues fue Cayetana una gran mecenas en la construcción de este templo.

Alfonso Martínez de Irujo, duque de Híjar y uno de los hermanos mayores de Cayetano, se ha equivocado de hora y ha llegado tan temprano, tan temprano que ha entrado al templo cuando se está celebrando la ceremonia religiosa de la boda anterior a la de su hermano pequeño. El hijo de la Duquesa de Alba saludó a la prensa discretamente con la mano pero sin detenerse ante los micrófonos.

Desde primera hora, la iglesia de Los Gitanos ha trabajado en los preparativos de este enlace.