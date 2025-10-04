Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el “sí, quiero” en Los Gitanos: diez años de amor y 32 de diferencia

Sevilla acoge este sábado de sol radienate una de las bodas más esperadas del año para la prensa rosa: la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El enlace tiene lugar en la basílica del Cristo de los Gitanos, un templo cargado de simbolismo para la Casa de Alba, donde reposan las cenizas de la duquesa Cayetana. Tras la ceremonia, los invitados se trasladan a la finca Las Arroyuelas, en Carmona, propiedad del novio, para disfrutar de un banquete íntimo con sabor andaluz y una decoración cuidada al detalle.

La pareja corona hoy una relación que comenzó hace casi diez años. Se conocieron en Marbella en 2015, cuando Bárbara tenía 18 años y Cayetano, 52. Desde entonces, su vínculo ha crecido alejado de la exposición pública. Fueron muchas las voces críticas que en su día despertó esta relación por la diferencia de edad entre ambos: 32 años. La discreción, la complicidad y la estabilidad han sido las claves de una historia que hoy culmina con el esperado “sí, quiero”.

Entre los asistentes se encuentran miembros de la aristocracia española, amigos íntimos y figuras del ámbito cultural y social. La novia vestirá un diseño de la firma Navascués, de líneas clásicas, mientras Cayetano opta por un chaqué tradicional.

Sin embargo, la jornada no está exenta de controversia o al menos apuntes que llenarán durante horas las tertulias de los programas del corazón. La ausencia de Jacobo Martínez de Irujo, hermano del novio, editor de Siruela y poco dado a la exposición pública. En contraste, Eugenia Martínez de Irujo, la pequeña del clan, se ha mostrado en las últimas semanas feliz, aunque ya había aclarado que no sería la madrina del enlace. Ese honor recae finalmente en Amina, la hija de Cayetano, que acompaña emocionada a su padre al altar. Amina es hija de la relación de Cayetano con la mexicana Genoveva Casanova.

El próximo 20 de noviembre, se cumplen 11 años desde el fallecimiento en el Palacio de Dueñas de Cayetana Fizt-James Stuart, sin duda la gran ausencia en este día feliz para su hijo pequeño.