Así ha llegado Bárbara Mirjam a su boda con Cayetano de Alba: en coche de caballos por las calles de Sevilla

En coche de caballos por las calles de Sevilla dirrección al santuario de Los Gitanos. Así ha llega la Bárbara Mirjam, a la ceremonia en la que han contraído matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo tras 10 años de relación. El novio le esperaba en el tenplo que tan importante es para la familia de Alba.

La joven, de 29 años (32 menos que su ya marido), ha llegado acompañada de su padre, Javier Mirjan Ajbaa -también conocido como Bachar Mirjan Ajbaa-, un empresario de origen libanés que ha construido su vida en España junto a María Lourdes Aliende España, madre de Bárbara. Aliende pertenece a una familia de empresarios vascos dedicados desde hace décadas a la fabricación de tarimas flotantes de madera, con sede en Berantevilla, un pequeño municipio alavés que ha sido testigo del crecimiento de este negocio familiar.

A la salida del templo, ambos han recorrido las calles de Sevilla en el coche de caballos que llevó a la novia hasta la iglesia. La imagen ha llamado la atención a los visitantes y locales que se han echado a la calle en este sábado reluciente, donde Sevilla está volcada de lleno con la histórica Misión de la Esperanza de Triana al Polígono Sur.

La novia ha lucido un elegante diseño de la firma Navascues, de líneas sencillas y guiños a la historia de los Alba, que ha complementado con una espectacular tiara de diamantes.

A la ceremonia, han asistido unos 300 invitados, entre ellos, numerosos rostros conocidos de la aristocracia y la prensa rosa, aunque ha habido una ausencia notable: la de Jacobo Martínez de Irujo, hermano mayor de Cayetano.