Todo sobre el vestido de novia de Bárbara Mirjan: de blanco, larga cola y diseño de Navascues

En la boda de Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo, la novia se convirtió en protagonista indiscutible gracias a un vestido de la prestigiosa firma Navascués, referente en el diseño nupcial español por su estilo clásico, elegante y atemporal. Cristina Martínez-Pardo Cobián, diseñadora de la marca, es una de las grandes profesionales de la costura de nuestro país y su firma es considerada un referente en el mundo del diseño.

El vestido de Bárbara, que ha entrado en Los Gitanos acompañada de su padre, presenta un corte recto y elegante, con ligera caída y un escote discreto que aporta luminosidad al rostro de la novia. Los tejidos empleados, de alta calidad, permiten un flujo natural y elegante que acompañó cada movimiento durante la ceremonia en el Templo de los Gitanos. Los detalles incluyen delicados bordados y aplicaciones que aportan textura sin sobrecargar la silueta, en un guiño al equilibrio entre sobriedad y sofisticación que caracteriza la alta costura española.

Entre los elementos más simbólicos, el diseño incorpora pequeños detalles inspirados en la Duquesa de Alba. Algunos de los bordados recuerdan patrones presentes en mantos y enseres históricos de la Casa de Alba, mientras que el velo ligero y transparente recuerda la tradición familiar de ceremonias anteriores, homenajeando de forma discreta el legado de la familia.

Los accesorios de la novia fueron igualmente minimalistas: joyas discretas y zapatos en tonos neutros que no restan protagonismo al vestido, y que subrayan la elegancia natural del conjunto. La elección de Navascués, con su estilo sobrio y artesanal, permitió que Bárbara uniera modernidad, tradición y respeto por la historia familiar en un solo look, reflejando la combinación de romanticismo, ceremonialidad y continuidad aristocrática.