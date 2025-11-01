"Es la hora": Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su 'hit' eterno 'All I Want For Christmas is You'

La Navidad no empieza hasta que no lo ordena Mariah Carey, reina absoluta de estas festividades desde hace ya más de 30 años con su icónico 'All I Want For Christmas is You'. Hace unos días, la artista neoyorquina publicaba un divertido vídeo en el que respondía "todavía no" a todos los que llamaban a su puerta esperando su mensaje. 1 de noviembre, ahora sí, toca decir adiós a Halloween para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Como viene siendo tradición, cada 1 de noviembre Carey proclama el 'It's Time' ("Es la hora") en su Instagram, donde acumula 14,6 millones de seguidores, dando inicio así a la Navidad. No podía faltar tampoco este año.

En el vídeo, la cantante aparece con un vestido blanco y unas alas de ángel. Cuando parece que va a proclamar el 'It's Time', aparece un pequeño elfo para arruinarle la fiesta y llevarse todos sus cosméticos (el vídeo está patrocinado por la marca de cosméticos Sephora). Sin embargo, el poder de 'All I Want For Christmas is You' resulta imbatible, con lo que Carey termina convirtiendo el elfo en un bonito muñeco de nieve para dar el inicio a la Navidad y terminar el vídeo con el 'hit' a todo volumen mientras pasea en un trineo con un vestido rojo y rodeada de regalos.

Tres décadas de éxito y 'royalties'

Fue el 29 de octubre de 1994, hace 31 años, cuando 'All I Want For Christmas is You' fue publicada. Desde entonces, tres décadas de éxito inimaginable para la cantante de 56 años. Según 'New York Post', la canción le reporta a Mariah tres millones de dólares al año de media.

Además, los suculentos 'royalties' no cesan desde entonces. El diario The Economist publicó en 2017 que el himno navideño por excelencia ha generado desde entonces más de 60 millones de dólares en 'royalties'. Esa cifra, en la actualidad, puede acercarse a los 80 millones de dólares.