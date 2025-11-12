¿Irías de vacaciones a Gibraltar? Una nueva campaña descubre todo lo que hacer en la ciudad del Peñón

Más de lo que esperas. Con este eslogan, la Oficina de Turismo de Gibraltar (GTB, en sus siglas en inglés) ha lanzado su nueva campaña para captar turistas que quieran conocer a fondo la ciudad que alberga el famoso Peñón. Se trata de un renovado mensaje con el que el Gobierno gibraltareño posiciona a la ciudad como un destino que siempre ofrece más a los visitantes de lo que esperan.

Esta nueva campaña está incluida dentro de la estrategia actual de la GTB para reforzar la marca Visit Gibraltar a nivel internacional, que busca destacar a este enclave, de menos de 7 kilómetros cuadrados, como un destino que combina "el encanto británico con la calidez mediterránea".

Desde Turismo aseguran que Gibraltar ofrece "aventura, naturaleza, historia, gastronomía y relax", dejando atrás la visión de una ciudad únicamente comercial y de paso. "Capta la verdadera esencia de Gibraltar. Los visitantes se sorprenden a menudo por la magnitud y diversidad de lo que ofrece nuestro destino, y esta nueva campaña expresa perfectamente esa sensación de descubrimiento y deleite", detalla el ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo, Christian Santos.

La nueva dirección de la marca aparecerá en todas las campañas de marketing, plataformas digitales y promociones turísticas internacionales de Visit Gibraltar.