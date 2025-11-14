Nace Moeve Fútbol Zone: la nueva forma de vivir el fútbol

El fútbol no se detiene y nosotros tampoco. SPORT y Moeve presentan 'Moeve Fútbol Zone', el nuevo programa que quiere cambiar la manera de contar el fútbol español.

Presentado por Christian Blasco, el espacio combinará entrevistas, debate, actualidad y reportajes para ofrecer una visión completa del fútbol nacional en todas sus categorías. El programa, que se estrenará el 17 de noviembre y podrá verse todos los lunes a partir de las 20:00 horas, contará con invitados especiales, especialistas en las diferentes ligas y puntos de conexión por toda España.

Cada semana se abordará la jornada desde todas las perspectivas, con la mirada puesta en las principales competiciones nacionales: LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Liga F Moeve, el torneo FC Futures y la Liga Genuine Moeve.

Moeve Fútbol Zone podrá verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

Más que un programa, Moeve Fútbol Zone es una forma de entender este deporte que tanto nos apasiona, porque el fútbol es mejor si lo jugamos todos. El futuro del fútbol ya está aquí y nosotros queremos ser parte del cambio.